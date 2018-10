Nicolás Tagliafico: "Todavía no caigo"

El actual lateral izquierdo de la Albiceleste, Nicolás Tagliafico, pasó por el programa Libero, de TyC Sports, donde habló del plantel, de sus sensaciones y se refirió a Lionel Messi. El ex defensor de Independiente, campeón de la Copa Sudamericana, y actualmente en el fútbol europeo, dejó las siguientes declaraciones.

"Si estás acá es porque uno hizo las cosas bien puede estar a la altura"

El lateral del Ajax de Holanda, expresó: "A medida que uno va progresando va generando confianza, sintiéndose más cómodo. Tenerlo a Leo es un plus, pero tenemos que hacer más cosas. Con Leo solo no alcanza. Somos once y tenemos que hacer lo mejor posible".

Con respecto a su estilo de juego y al del equipo, dijo: "Este tiempo va a ser fundamental. Tratar de encontrar la idea de juego, que ya la conocen todos. Un equipo con posesión y juego. Hay que entrenar mucho en eso. Ser compactos a la hora de defener, juntarse y presionar".

Por último, no ocultó su sorpresa y emoción por estar entre los 23 convocados que van a ir a Rusia 2018: "Todavía no caigo, para mí esto ya es un sueño. Quiero estar con los pies sobre la tierra y hacer lo mejor posible. Si estás acá es porque uno hizo las cosas bien puede estar a la altura. El paso por Europa me hizo ver todo diferente. Hay que tomar a Messi como un compañero más y no pensar que estas al lado del mejor jugador del mundo".