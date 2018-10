Cristian Pavón: "Si me toca jugar al lado de Messi sería muy lindo"

Una vez finalizado un día más de entrenamiento enfrentaron los micrófonos de prensa Franco Armani y Cristian Pavón ambos están por disputar su primera Copa del Mundo. Pavón empezó comentando acerca de su futuro a esto comentó: "Estoy metido con la Selección, disfrutando de lo lindo que es esto", la figura del Xeneize no quiere pensar en una posible venta y se enfoca en su meta a corto plazo.

Pavón habló de su sueño personal: "Si me toca jugar al lado de Messi sería muy lindo. Es el mejor del mundo. Ojalá sea un sueño cumplido"

Con respecto cómo vive las horas previa al debut con Islandia y la ansiedad cumple un rol fundamental dijo: "Hay que estar tranquilos, tratar de disfrutar cada partido que nos toque jugar y aportar lo mejor de cada uno", el ex Colón de Santa Fé, se lo mostró contento de cara a lo que viene y la presentación en la cita mundialista. Al actual hombre del equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto se lo compara con Claudio Caniggia a esto sentenció: "Si uno se siente muy mal en la cancha después se nota para la Selección. Que me comparen con Caniggia es una felicidad tremenda", el "cordobés" puede jugar en todo el frente de ataque y dejó en claro: "Me siento mucho más cómodo jugando por izquierda, porque me gusta enganchar y patear".

El ex Talleres de Córdoba sobre su convocatoria: "Me llena de orgullo que mis compañeros me feliciten por mi trabajo. Les agradezco por ser tan buenas personas".

Llegó la hora de los elogios y le tiró flores a Armani a esto concluyó: "Franco (Armani) es muy buen arquero. Deseo que le vaya de la mejor manera". Para finalizar el veloz delantero por afuera afirmó el objetivo grupal: "Ojalá consigamos la Copa del mundo. Es todo lo que buscamos".

Los números están definidos

En el día de hoy se conocieron los dorsales que llevarán en Rusia los 23 jugadores citados por Jorge Sampaoli y ellos son:

Arqueros: 1-Nahuel Guzmán, 12-Franco Armani y 23-Wilfredo Caballero

Defensores: 2-Gabriel Mercado,3-Nicolás Tagliafico,4-Cristian Ansaldi,6-Federico Fazio,16-Marcos Rojo y 17-Nicolás Otamendi

Mediocampistas: 7-Ever Banega,14-Javier Mascherano,13-Maximiliano Meza,15-Manuel Lanzini,18-Eduardo Salvio,8-Marcos Acuña,5-Lucas Biglia, 20-Giovani Lo Celso y 11-Ángel Di Maria

Delanteros: 10- Lionel Messi,9-Gonzalo Higuaín,19-Sergio Aguero,21-Paulo Dybala y 22-Cristian Pavón