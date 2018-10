Resumen Real Madrid vs Liverpool en final de Champions League (3-1)

Karius; Alexander-Arnold, Lovern, Van Dijk, Robertson; Henderson, Milner (Can, min.83), Wijnaldum; Mané, Salah (Lallana, min. 30), Firmino.

Liverpool : Karius; Alexander-Arnold, Lovern, Van Dijk, Robertson; Henderson, Milner (Can, min.83), Wijnaldum; Mané, Salah (Lallana, min. 30), Firmino.

Real Madrid consiguió su tercer Champions League de forma consecutiva y la décimo tercera de su historia. Liverpool sufrió la lesión de Salah y no pudo volver a tomar las reindas del partido.

FINAL DEL PARTIDO | REAL MADRID 3-1 LIVERPOOL.

90+3' Ingresó un fanático en la cancha.

90+2' Van Dijk se anticipó a Cristiano y le quitó su gol.

90' Se jugaran tres minutos más.

90' Falta de Nacho sobre Mané. Buen tiro libre para el Liverpool.

88' Cambio en Real Madrid: Sale Benzema, entra Asensio.

88' Liverpool empuja para adelante pero sin ideas.

85' Lo tuvo Bale de nuevo, se fue solo frente al arquero pero lo barrieron de atras.

83' ¡Gooool de Real Madrid, BALE! Remate desde afuera del area de Bale con la zurda, con mucha complicidad del arquero Karius.

83' Cambio en Liverpool: Sale Milner, entra Can.

83' Amonestado Mané, tras una falta contra Ramos.

82' ¡Tapada de Karius! Tras un pase con cara externa de Bale, Benzema remató de primera y el arquero alemán tapó muy bien.

79' Liverpool ya no presiona tan arriba, espera a que el Madrid se acerque.

77' Liverpool empuja a base de centros. Ramos y Varane despejan todo lo que entra al area.

74' ¡Se lo perdió! Ronaldo tuvo un mano a mano ante el arquero, se durmió y Robertson le bloqueó el remate desde atras.

72' El Madrid se da cuenta de los nervios del Liverpool y lo presiona muy arriba en la salida.

70' ¡Palo! Mané remató de zurda al segundo palo y encontró la base del poste.

69' Gran cierre de Ramos ante Mané cuando el senegalés se iba de cara al gol.

67' Liverpool pretende presionar y salir rápido. Le falta precisión al equipo de Klopp. Los centrales blancos les ganan siempre a los delanteros rojos.

67' Real Madrid domina en este tramo del partido.

66' Liverpool sale a presionar más alto y los delanteros del Madrid tienen más espacio cuando logran romper la presión.

63' ¡Goooolaaazoooo del Real Madrid, GARETH BALE! Centro con pierna derecha de Marcelo y Bale inventa una chilena en el centro del area para dejar sin chances a Karius.

62' Flojo el mediocampo del Liverpool para mantener la posesión de la pelota. No le llega el balón a los delanteros.

61' Cambio en Real Madrid: Sale Isco, entra Bale.

60' ¡Lo tuvo el Madrid! Isco remato incomodo desde el punto del penal y Karius le tapó el remate.

59' Modric maneja los tiempos del equipo blanco, pero la profundidad la tienen por la izquierda.

58' Liverpool volvió a retroceder en la cancha.

55' ¡Gooool del Liverpool, MANÉ! Corner ejecutado por Milner, Lovern le gana a Ramos en el salto y Mané alcanza a desviar la pelota hacia el arco. Nada que hacer para Navas.

54' Corner para el Liverpool tras centro de Milner por la izquierda y Varane la envió al corner.

53' Falta de Mané sobre Ramos. Se calienta el partido.

51' ¡Gooool del Real Madrid, BENZEMA! Increíble error de Karius en la salida. El arquero tenía la pelota en sus manos y cuando quiso salir Benzema metió la pierna y el rebote hizo que la pelota ingresara en el arco.

50' Falta de Firmino sobre Marcelo.

48' ¡Travesaño! Isco remató solo por encima de Karius y la pelota impactó en el horizontal.

47' Real Madrid se apodera de la posesión de la pelota.

¡Comenzó el ST! Real Madrid 0-0 Liverpool

En el Madrid Sergio Ramos bancó muy bien al tridente de ataque rojo y tras la lesión del egipcio, emergió la figura de Benzema como el mejor arriba. Por parte del Liverpool Mané y Salah fueron los más desequilibrantes.

Liverpool comenzó mejor el pertido presionando en campo rival, pero no pudo marcar ninguna diferencia. Tras la lesión de Salah el equipo inglés sufrió un bajón anímico y el Real Madrid tomó las riendas del encuentro sin embargo, sus delanteros no pudieron concretar las chances que tuvieron.

Final del primer tiempo | Real Madrid 0-0 Liverpool.

45+3' Duro choque entre Firmino y Casemiro.

45+3' ¡Pasó cerca! Remate de Benzema desde afuera del area que se va por al lado del palo derecho de Karius.

45+2' Corner para el Madrid.

45' Se jugarán tres minutos más.

45' ¡Otra vez cerca el Madrid! Centro de Benzema desde la izquierda al segundo palo, donde Nacho apareció solo, pero su remate tocó el lado de afuera de la red.

43' ¡Lo tuvo el Madrid! Ronaldo (en offside), obligó a Karius a una gran atajada tras un cabezazo, luego, en el rebote, Benzema la empujó, pero ya todo estaba invalidado.

41' Liverpool ha bajado mucho el ritmo. Real Madrid tomó la iniciativa, pero sus delanteros no están muy certeros.

39' Primer tiro de esquina para el Madrid. Salieron jugando pero no pudieron hacer daño.

38' Isco está más activo y preciso que al inicio del partido. Maneja los tiempos del equipo.

37' Buen pase flotado de Milner por la izquierda, no llega Lallana y controla Navas.

36' Cambio en Real Madrid: Sale Carvajal (lesionado), entra Nacho.

35' Carvajal se arroja al piso, llora desconsoladamente.

34' Liverpool ha retrocedido y el Madrid ocupa el campo rival.

33' Tiro de Benzema que es bloqueado por los reds.

32' Liverpool insiste con la presión, pero es menos efectiva.

30' Cambio en Liverpool: Sale Salah (lesionado), entra Lallana.

29' Salah se tira al piso, está muy dolorido.

29' Infracción a Navas en el corner.

28' Mané desequilibra por la izquierda, les cuesta mucho a Carvajal y Ramos contenerlo. Corner para Liverpool.

26' Muy dolorido Salah tras caer con Ramos.

25' Falta a Isco de varios jugadores del Liverpool cuando fueron a presionarlo.

23' ¡Lo tuvo el Liverpool! Primero la defensa blanca bloquea un remate de Firmino y luego Navas contiene un gran remate de Alexander-Arnold.

22' Otra aproximación del Liverpool, pero Ramos cerró bien en última instancia.

22' Falta de Milner a Carvajal.

21' Los delanteros del Madrid van rotando sus posiciones.

20' Real Madrid trata de salir por la izquierda con Marcelo e Isco, pero no logran darles la pelota limpia.

20' La mayor parte del partido se juega en campo del Madrid.

18' Mala salida de Navas en el tiro de esquina, pero el cabezazo de Van Dijk se fue desviado.

18' Corner para el Liverpool tras un error de Carvajal.

16' ¡Muy cerca! Cristiano Ronaldo corrió de la derecha al medio y su remate se fue apenas por arriba.

15' Liverpool ataca mucho por las bandas, los jugadores del Madrid llegan tarde a la presión.

14' Insiste el Liverpool en el area del Madrid, pero todos los remates rojos son bloqueados.

13' Falta de Kroos sobre Mané en el circulo central.

12' Real Madrid logra un momento de posesión, pero le cuesta superar la presión de los ingleses.

11' Marcelo probó al arco desde afuera del area. Pero el remate sale débil y desviado.

10' Falta de Mané sobre Modric en la mitad de la cancha.

9' Centro de Robertson por la izquierda que cabeceó Firmino, pero el remate se va muy desviado.

8' Liverpool recupera muchas pelotas en campo rival.

7' Gran pase filtrado de Firmino, no llegó Mané y despejó Navas.

5' Tiro libre para Liverpool por el costado derecho del area.

4' Liverpool salió más ambicioso y presiona más la salida.

4' La posesión de la pelota es repartida.

2' Ahora fue del Madrid. Centro de Carvajal que no pudo conectar Isco y le cobraron falta contra el arquero.

1' Primera aproximación del Liverpool. Mané no logra conectar con el balón dentro del area tras el pase de Salah.

¡Comienza la final de la UEFA Champions League!

Liverpool dará el puntapié inicial.

15:41 ¡Saltan los equipos a la cancha!

15:30 Andriy Shevchenko sale al campo sosteniendo la copa.

15:25 Los equipos se retiran del campo de juego tras la entrada en calor.

15:03 Ambos equipos salen al campo a hacer los movimientos pre-competencia.

Suplentes Liverpool: Mignolet (A), Clyne, Klavan, Moreno, Lallana, Can, Solanke.

Suplentes Real Madrid: Casilla (A), Nacho, Bale, Theo Hernández, Lucas Vázquez, Asensio, Kovacic.

XI Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Lovern, Van Dijk, Robertson; Henderson, Milner, Wijnaldum; Mané, Salah, Firmino.

XI Real Madrid: Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos, Isco; Ronaldo, Benzema.

14:30 ¡Alineaciones confirmadas de ambos equipos!

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Real Madrid vs Liverpool en vivo, perteneciente a la final de la Champions League. El encuentro dará comienzo partir de las 15:45 horas.

Liverpool: Lorius Karius; Trent Alexander-Arnold, Dejan Lovren, Virgil Van Dijk y Andrew Robertson; Jordan Henderson, James Milner y Georginio Wijnaldum; Sadio Mané, Mohamed Salah y Roberto Firmino. DT: Jurgen Klopp.

Real Madrid: Keylor Navas; Daniel Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos y Marcelo; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric e Isco; Gareth Bale y Cristiano Ronaldo. DT: Zinedine Zidane.

Posibles alineaciones del partido Real Madrid vs Liverpool en vivo en Final Champions League.

Zinedine Zidane es otro de los miembros del conjunto español que palpitó esta final y declaró: “Hay mucho trabajo detrás para llegar a tres finales seguidas y también mucho talento. Llegar a una final no es nada fácil. Estamos contentos de poder vivir otra. Viviremos otras cosas en la vida, pero este momento no se va a poder vivir nunca más. Habrá algo de presión, pero eso lo hace más bonito”.

Sergio Ramos, defensor de Real Madrid, habló sobre esta nueva chance de consagrarse y el camino que tuvieron: “Otros años nos hemos enfrentado a otros rivales a priori no tan fuertes y nos han creado más problemas que los de este año. Pero hemos eliminado a cada equipo grande de cada Liga. Hemos eliminado al PSG, a la Juve, al Bayern… Ha sido un camino duro y ahora nos toca rematar la faena con un grandísimo Liverpool que no son solo 3 jugadores”.

¿Quiénes fueron los árbitros en las últimas finales?

2013: Nicola Rizzoli (Italia)

2014: Björn Kuipers (Países Bajos)

2015: Cüneyt Çak?r (Turquía)

2016: Mark Clattenburg (Reino Unido)

2017: Felix Brych (Alemania)

?La persona que estará impartiendo justicia en esta final será el árbitro Milorad Mazic de 45 años de edad y nacionalidad serbia. Será el sexto partido de Champions de esta temporada en el que estará presente.

Jurgen Klopp, entrenador de Liverpool, se refirió al encuentro ante Real Madrid: "Estamos frescos, llevamos reparando el partido dos semanas. La cuestión física no será un problema. Intentaremos ganar pero también hará falta tener suerte. No queremos compararnos con el Madrid. Creemos que nuestra posición es fuerte, estamos contentos con nuestros recursos. Algunos clubes tienen más herramientas, pero no están en la final y el Liverpool sí".

En cuanto a los máximos ganadores de este certamen, Real Madrid lidera el podio con 12 conquistas, mientras que en la quinta posición se encuentra Liverpool con 5, igualando a clubes como Bayern Munich y Barcelona.

El escenario elegido para disputar esta final será en el NSC Olimpiyskiy Stadium. Tiene una capacidad aproximada para 70000 espectadores, siendo el segundo estadio más grande de Europa del Este.

En la otra llave de semifinales, Liverpool definió el boleto a la final ante Roma. En el encuentro de ida, los Reds golearon por 5-2 y todo parecía definido aunque en la vuelta, el equipo italiano batalló hasta el final aunque no le alcanzó con la victoria por 4-2.

Para llegar a estas instancias, ambos equipos tuvieron grandes partidos en semifinales ante sus rivales. Real Madrid se enfrentó a Bayern Munich y en el estadio Santiago Bernabéu, se consiguió el pase a la final tras la igualdad por 2-2. La ventaja estuvo en el partido de ida, donde el equipo de la capital española ganó por 2-1.

Sin embargo, esta no será la primera vez que estos dos equipos se enfrenten en una final. En el año 1981, Liverpool venció a Real Madrid en París, y allí le ganó por 1-0 con gol de Alan Kennedy.

Del otro lado se encuentra Liverpool, el equipo dirigido por el alemán Jurgen Klopp va por el campeonato en suelo ucraniano y así establecerse en el podio de los más ganadores de esta prestigiosa copa. El conjunto inglés eliminó a grandes clubes como Manchester City y Roma, pero no se conforman con eso. Ahora van por más.

Real Madrid se juega la chance de dar una nueva vuelta olímpica y buscará su tercer campeonato de forma consecutiva, algo que podrían lograr por primera vez desde que cambió el formato de la competencia. Con las finales ganadas anteriormente ante Juventus y Atlético Madrid, ahora van por los Reds.