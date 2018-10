Forestello: ''Si cumplimos todo lo que venimos haciendo, terminaremos festejando''

San Martín de Tucumán no tuvo su mejor actuación y cayó por 0-1 frente a Sarmiento en Junín, en el marco del partido de ida de la final del Torneo Reducido de la Primera B Nacional 2017/18, que otorga un ascenso a la Superliga de Primera División 2018/19.

El técnico Rubén Darío Forestello dialogó con los medios y expresó sus sensaciones tras la caída de su equipo: “En el primer tiempo no hicimos pie y tiramos muchos pelotazos, ahí ellos sacaron ventajas y nos provocaron más de un dolor de cabeza. Pero estamos tranquilos porque es una diferencia mínima y en la vuelta hay que ganar, sea como sea. Nos complicaron con sus delanteros, conozco al DT de ellos hace muchos años, pero por suerte después nos acomodamos. Nos faltó ser punzantes arriba”.

Por otra parte, aclaró su pensamiento sobre el árbitro del partido, Germán Delfino: "Tengo una sensación extraña por que nos amonestaron al 2, al 3 al 4 y al 5... Y porque, al parecer, el penal no fue. Es verdad, no hicimos el mejor pertido, pero en el segundo tiempo mejoramos y nos preocupamos por no quedar con uno menos. La falta fue muy dudosa, pero confío en la buena fe del árbitro Delfino, es un juez internacional. Todos podemos equivocarnos”.

Para cerrar, Forestello se mostró esperanzado con que el equipo pueda dar vuelta el resultado el próximo domingo en Tucumán: “Ahora hay que hacer todo bien en Tucumán, donde nos hacemos muy fuertes. No hay muchas vueltas, si cumplimos todo lo que veníamos haciendo a lo largo del año, terminaremos festejando. Eso sí, será otro juego cerrado, como la mayoría de las definiciones de esta categoría que es muy competitiva”.