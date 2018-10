Llegó Gonzalo Bettini

Gonzalo Bettini tiene 26 años, llega libre de Banfield a la institución de Arroyito. Por la tarde, firmará su contrato a préstamo por un año y con opción de compra. Será el primer refuerzo de Rosario Central para la temporada 2018/2019.

Gonzalo Bettini debutó en la temporada en la temporada 2011/12 (el director técnico era Matías Jesús Almeyda), marcó su primer gol el seis de marzo de 2016 frente a Rosario Central jugando para Banfield, en un empate 2-2 en el estadio Gigante de Arroyito. En el Taladro disputó 122 partidos e hizo seis goles con la camiseta del Verdiblanco.

Este fin de semana estuvo en Rosario con motivo del casamiento de su ahora ex compañero Mauricio Sperduti, y luego se llevará al papel cuando firme por un año a préstamo y con opción de compra.

Más refuerzos

Edgardo Bauza también aprobó el regreso de Víctor Salazar, quien hace un tiempo pasó de Central a San Lorenzo. El Ciclón todavía debe una parte del pase del Tucu y las dos dirigencias podrían ponerse de acuerdo para el retorno del lateral.

El otro defensor que interesa y sobre el que hay charlas avanzadas, es Matías Caruzzo. Bauza dirigió al zaguero en el Ciclón. El arquero ecuatoriano Alexander Domínguez es el apuntado por el Patón para defender el arco de Rosario Central junto a Jeremías Ledesma.

La negociación no es sencilla, ya que el pase del arquero ecuatoriano pertenece a Monterrey (México) y sólo se desprenderían del jugador por una venta. Y Central lo quiere a préstamo. El pase de Domínguez fue tasado por los mexicanos en un millón y medio de dólares. Si no se llega a dar la llegada del ex arquero de Colón, el Canalla tiene otros nombres en carpeta.