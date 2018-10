Cesar Delgado: “Me encantaría terminar mi carrera en Central”

El actual jugador de Central Córdoba de Rosario, manifestó en un medio de la ciudad rosarina que les gustaría retirarse en Rosario Central. La frase fue: "Me encantaría terminar mi carrera en Central, aunque sea con un partido. Y me voy feliz, un partido del torneo, entro 15 minutos y me voy".

Hoy en día el Chelito Delgado se encuentra disputando los cuartos de final de la Primera C del fútbol argentino con Central Córdoba de Rosario. Mañana el Charrúa estará recibiendo a J.J.Urquiza. Este equipo rosarino es dirigido por Ariel Rubén Cuffaro Russo (ex jugador y director técnico de Rosario Central), en el plantel se encuentran varios ex jugadores de Central: Lucas Lazo, Juan Marcelo Ojeda, Gerardo Pérez y Leonardo Borzani.

Delgado volvió a la ciudad de Rosario en enero del año 2015, y en aquel entonces regresó a Rosario Central (club en donde debutó en el año 2001). Esta fue su segunda etapa con el club de Arroyito; en donde disputó nueve partidos y marcó solo un gol.

El Chelito tuvo una exitosa carrera por el mundo, ya que estuvo en Cruz Azul, Olympique Lyon de Francia, Monterrey y Cruz Azul de México. Los títulos que consiguió en su carrera son: Ligue 1 y Copa de Francia con el Olympique Lyon; dos Concacaf, Liga Campeones con Monterrey de México y una Copa Panamericana con Cruz Azul.

También disputó veinte partidos con la camiseta de la Selección Argentina; convirtió dos goles y consiguió el Oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 tras vencer a Paraguay.