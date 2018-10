Lionel Messi: "Cambio los títulos del Barcelona por una Copa del Mundo porque es la que no tenés"

La palabra más buscada de toda charló mano a mano con Canal 13 y Messi comentó con respecto a cómo observa al resto del equipo y se lo mostró ilusionado de cara a Rusia 2018: "Yo creo que podemos. La verdad que le tengo mucha fe a este grupo. Estamos trabajando muy bien y tenemos jugadores con mucha capacidad y experiencia, pero tenemos que ir con tranquilidad". Al astro nacional a veces se lo cuestiona por no entonar el himno y a esto dijo: "Cada uno lo vive a su manera y lo disfruta a los himnos. Hace un tiempo que el himno en la cancha se convirtió en algo especial para la gente. La manera de cantarlo y sentirlo. Nosotros lo disfrutamos al igual que la gente de afuera".

En estos últimos tiempos uno de los jugadores más criticados fue Gonzalo Higuaín y sobre eso concluyó: "Lo bancamos como siempre porque tuvo demasiadas críticas junto con este grupo. No pudimos ser campeones, pero tuvimos competiciones muy buenas llegando a tres finales. A veces suena injusto, pero nosotros nos hicimos más fuertes entre nosotros que es lo más importante".

Argentina sufrió la baja de Sergio Romero y se pierde el Mundial, a esto sentenció: "Fue muy difícil lo de Romero, nunca es lindo quedarse afuera de un Mundial. No fue una decisión fácil para el DT tampoco. No sé si se podía esperar. Fue una decisión difícil para el técnico, muy complicada. No me hubiese gustado estar en su lugar y dejar afuera a un jugador, más Chiquito, por lo que significa para el grupo y la Selección".

No dejó de opinar de los nuevos citados y a esto opinó: "Meza me sorprendió mucho. Contra España fue el mejor, sobre todo en el primer tiempo donde se hizo cargo y agarró la pelota, encaró y tuvo desequilibrio. Pavón también, la manera clara que tiene de picar al espacio con inteligencia y su gran velocidad. Es una buena alternativa que te da jugar con alguien como él. Después Armani, aunque no tuvimos mucho entrenamiento".

Para finalizar la "Pulga" dejó en claro su sueño personal: "Cambio los títulos del Barcelona por una Copa del Mundo porque es la que no tenés. Quiero ganar todo con el club de nuevo, pero también con la Selección va a ser especial. Ser campeón del mundo con Argentina va a ser diferente a todo".