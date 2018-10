Resumen Argentina 4-0 Haití en amistoso internacional rumbo a Rusia 2018

El día 9 de junio, Argentina disputará el último partido de preparación antes del Mundial. Será en Israel ante la Selección local. El día jueves estará llegando a Barcelona donde permanecerá hasta el compromiso frente a Israel.

Buen partido de Lo Celso, Tagliafico y Salvio, tres de los que se probaban esta noche. Argentina tiene variantes en casi todos los puestos, la competencia interna será positiva para Sampaoli, que aún tiene dudas en el 11 inicial.

Un partido que no reviste de mucho análisis por la inferioridad del rival. De todas maneras, se pudieron ver algunas conexiones que con el correr de los entrenamientos se podrán ir asentando.

#SomosArgentina ¡Victoria argentina! La Selección se despidió de su gente con un triunfo por 4-0 ante Haití (tres goles de Lionel #Messi y uno de @aguerosergiokun). pic.twitter.com/NHRW2e0Fzx — Selección Argentina (@Argentina) 30 de mayo de 2018

47´ST Final del partido en La Bombonera. Argentina goleó a Haití en un duelo de preparación para Rusia. Fue 4-0 con tres de Messi y uno de Agüero.

45´ST Se van a jugar dos minutos más.

39´ST Sigue dominando las acciones el conjunto de Sampaoli. Está cerca del quinto.

¡GOL DE ARGENTINA! El Kun Agüero convirtió el 4-0 ante Haití, tras una asistencia de Messi pic.twitter.com/GJEy04zit4 — TyC Sports (@TyCSports) 30 de mayo de 2018

29´ST Último cambio en Argentina. Ingreso Ever Banega y se retiró Giovanni Lo Celso. Muy buen partido del volante del PSG, de lo mejor de la noche.

28´ST Casi el segundo de Agüero. Otra vez habilitación de Messi para que el delantero del City quede mano a mano con el arquero, definió débil exigido por la marca del defensor.

25´ST Quinto cambio en Argentina. Se retiró Tagliafico, de buen partido, para que ingrese Marcos Acuña.

23´ST Goooool de Argentina!!! "Kun" Agüero convierte luego de una gran asistencia de Messi. Contundente el equipo de Sampaoli en el complemento.

20´ST Goooool de Argentina!!! Hattrick de Lionel Messi. La peleó Pavón por derecha, se metió al área, centro atrás y el capitán argentino no perdonó.

#SomosArgentina Así fue el segundo gol de Lionel Messi para el 2-0 parcial ante Haití. pic.twitter.com/F4mt6YIJxC — Selección Argentina (@Argentina) 30 de mayo de 2018

15´ST Tres cambios en Argentina. Ingresaron Agüero, Pavón y Meza. Se retiraron Higuaín, Di María y Lanzini.

12´ST Gooool de Argentina! Otra vez Messi, esta vez de rebote luego de una buena jugada combinada por el sector derecho.

9´ST Poco y nada en lo que va del segundo tiempo. Nadie rompe el molde y Sampaoli prepara dos cambios. Se viene Pavón, Agüero y Meza.

0´ST Arrancó el complemento en cancha de Boca. Gana la selección Nacional por aquel gol de Messi a los 17 del PT.

El público sigue eufórico en La Bombonera. Van 35' de la primera parte y #Argentina gana por 1-0 con gol de Messi.

(@NicolasGonzF) pic.twitter.com/1tD50mKLaE — VAVEL Argentina (@VAVEL_Argentina) 29 de mayo de 2018

0´ST Primer cambio en Argentina. Se retiró Federico Fazio e ingresó Marcos Rojo.

45´PT Final del primer tiempo. Argentina le gana por la mínima a una débil Haití que no opuso resistencia. Messi de penal puso en ventaja a los de Sampaoli.

42´PT Caballero a esta altura es un espectador de lujo del partido. Apenas intervino en un par de situaciones con el pie pero Haití aún no pateó al arco.

38´PT Argentina sigue controlando el partido, aunque ya no llega con tanta claridad. Se preparan algunos jugadores para el ST.

El homenaje a Masche, que con 143 partidos es el futbolista que más partidos jugó con la Selección Argentina pic.twitter.com/mdEtzm7WB9 — TyC Sports (@TyCSports) 29 de mayo de 2018

25´PT Muy interesantes los primeros minutos de Lo Celso. Se hace cargo de la pelota en mitad de cancha y está muy preciso en las transiciones.

23´PT Es todo de Argentina. Así como Salvio exige por derecha, el lateral del Ajax hace lo propio por izquierda. Tagliafico tuvo el segundo en sus pies pero definió por alto.

20´PT Casi el segundo de Argentina. Gran jugada de Tagliafico que se metió al área, frenó y habilitó a Higuaín que definió incómodo.

17´PT Gooooool de Argentina!!! Messi cambió penal por gol y pone en ventaja al local.

15´PT Lo Celso capturó un rebote en el área y recibió una dura falta de Adé que terminó siendo amonestado. Va Messi.

15´PT Penal para Argentina!

11´PT Otra apilada de Messi que entró al área y remató a las manos de Placide. Está muy activo el 10 argentino.

10´PT Salvio se muestra permanentemente como alternativa por derecha. Tiene criterio para lanzarse al ataque. Veremos como resuelve en el retroceso.

8´PT Cerca el local del primero. Gran habilitación de Mascherano para Messi que controló con categoría e intentó definir por arriba del arquero. Atento el 1 haitiano.

6´PT Primera ocasión de peligro para Argentina. Messi recibió en tres cuartos de cancha, habilitó a Di María por izquierda y el "Fideo" definió cruzado.

4´PT Primeros minutos y se esclarece la idea que quiere imponer Sampaoli: equipo corto sin grandes distancias entre sus líneas. Messi retrasado para ser el conductor.

0´PT Arrancó el partido. Argentina se mide ante Haití para llegar de la mejor manera a Rusia.

20:05 Javier Mascherano juega su partido internacional número 143 con la Selección Argentina. De esta manera supera a Javier Zanetti y se convierte en el jugador con más presencias con la albiceleste.

20:03 Equipos en cancha. Suena el himno argentino en La Bombonera. Ya vivimos Argentina-Haití.

19:56 El partido arrancará unos minutos más tarde de lo que estaba estipulado por una demora en la llegada del micro argentino.

19:52 Formaciones confirmadas de ambos equipos

Foto: Nicolas Gonzalez.

19:47 Los jugadores en el campo de juego realizando movimientos pre-competitivos. En minutos Argentina se despide de su gente para embarcarse en el sueño mundialista.

Foto: Nicolas Gonzalez. Vavel Argentina.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Argentina vs Haití en vivo, perteneciente a la amistoso previo a Rusia 2018. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Alberto J. Armando a partir de las 20:00 horas.

Haití: Josue Duverger; Arcus Carlens, Ricardo Adé, Alex Christian Junior y Fabien Vorbe; Bryan Alceus y Zachary Herivaux; Steeven Saba, Michael Cantave y Richelor Sprangers; Duckens Nazon. DT: Marc Collat.

Argentina: Wilfredo Caballero; Cristian Ansaldi, Federico Fazio, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Javier Mascherano y Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Manuel Lanzini, Ángel Di María; y Gonzalo Higuaín. DT: Jorge Sampaoli.

Probables formaciones Argentina vs Haití

Foto: El Comercio

El último partido que se disputó en La Bombonera fue en el encuentro entre Argentina y Perú por Eliminatorias Sudamericanas. En la penúltima fecha, se repartieron puntos tras haber igualado sin goles.

Foto: Nexogol

El escenario elegido para este partido despedida es el Estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera y se encuentra ubicado en el barrio porteño de La Boca. Allí, el club Boca Juniors disputa sus partidos en condición de local.

Foto: El Diario 24

En cuanto al historial, Argentina y Haití se enfrentaron en dos oportunidades. En ambas, la Albiceleste fue la vencedora. El primer partido se jugó en 1974 y se impusieron por 4 a 1 mientras que en 2010 golearon por 4 a 0.

Foto: Página 12

En dicha convocatoria de cara a la Copa del Mundo, el ex entrenador de Sevilla nominó a tres jugadores del ámbito local. Franco Armani, arquero de River, tendrá su primera vez con la Selección Argentina. Mientras que Cristian Pavón, delantero de Boca Juniors, y Maximiliano Meza, volante de Independiente, ya vistieron la camiseta de Argentina en los últimos amistosos internacionales.

Sin embargo, se produjo una lesión en la Selección Argentina y tuvo como protagonista a Sergio Romero. El arquero sufrió un bloqueo articular en la rodilla derecha y se perderá el Mundial. Ante esta situación, Sampaoli convocó a Nahuel Guzmán, arquero de Tigres de México.

Hace unos días atrás, Jorge Sampaoli brindó una conferencia de prensa y además dio a conocer la lista de los 23 jugadores para vestir la camiseta celeste y blanca en Rusia.

Del lado de Argentina, Lionel Messi fue una de las tantas voces que se hicieron presente en los últimos días. El jugador de Barcelona analizó el Mundial y sentenció: "Se viene un reto muy grande para mi, para todos los muchachos y para el país en general. Es una linda responsabilidad pero debemos ir con tranquilidad, no tenemos que tirar el mensaje de que vamos a ser los campeones del mundo ya que no es así, no somos los mejores. Los candidatos son Brasil, Alemania y España".

Fabien Vorbe, defensor de la selección de Haití se refirió a este amistoso y a la chance de jugar en La Bombonera: “Sabemos que están preparando algo muy importante y para nosotros va a ser una muy linda experiencia jugar en La Bombonera con toda esa gente”.

Foto: Edición Límite

El árbitro seleccionado para este partido es Arnaldo Samaniego de nacionalidad paraguaya. Además, estará acompañado por Roberto Cañete y Rodney Aquino como jueces de línea.

Foto: Olé

Este partido será el último contacto de la Albiceleste con el público, hay que recordar que el domingo pasado se llevó a cabo un entrenamiento en el Estadio de Huracán a puertas abiertas.

El rival de la Albiceleste será Haití, seleccionado que ocupa el puesto 108 del ranking que realiza la FIFA. Este rival no se clasificó al hexagonal final que se disputa en la CONCACAF para clasificar a la Copa del Mundo. Su única y última presentación en un Mundial fue en 1974.

A falta de pocos días para el comienzo del Mundial, Argentina se despedirá ante su gente en el estadio de Boca Juniors. Jorge Sampaoli aprovechará este amistoso y el siguiente ante Israel para afinar el equipo que jugará en Rusia.