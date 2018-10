Encaminado para volver al 1 y 57

La última vez que Estudiantes jugó en el estadio de 1 y 57 fue en agosto de 2005 y dos años después se demolió por completo. En abril de 2016 estimaban estrenarlo entre mayo y junio del año pasado.

Pero todo se fue disolviendo y, en esta última etapa, la suba del dólar atentó contra todo el sector de la construcción del velódromo y también contra el club platense, que tiene la obra parada. Sin embargo, el presidente Juan Sebastián Verón no está dispuesto a claudicar y salió otra vez a jugar fuerte para conseguir el dinero que le falta para terminar el estadio.

Fue donde entonces llegó a un acuerdo con el Banco Itaú para poder financiar la obra del estadio. Tras la aprobación del financiamiento para terminar 1 y 57, el pro-secretario de finanzas del Pincha, Juan Prates, detalló cómo será el crédito del Banco Itaú por 5 millones de dólares. Destacó la gestión para otorgar las garantías necesarias ante la entidad internacional, habló acerca de los plazos de instrumentación del préstamo y confirmó que la comisión directiva trabaja paralelamente en otras alternativas para completar los u$s 8.500.000 necesarios para finalizar al 100% el Nuevo Estadio.

El crédito de 5 millones de dólares

“El crédito es por 5 millones de dólares y a 5 años de plazo, con un año de gracia de pago de capital y la periodicidad de los pagos de los intereses son cada 6 meses. La tasa aún no fue pactada, si bien había una acordada, aunque con el movimiento del dólar se reabrió la discusión para cerrarla y en estos días lo vamos a estar resolviendo”, detalló Prates.

Un dato no menor acerca del crédito tiene que ver con que no está la garantía hipotecaria, por lo cual el club de La Plata garantiza la operación con el balance mostrado ante el banco, como también con los derechos de televisión, que permitieron acordar la operación. “La garantía que se establece es sobre contratos comerciales futuros que haya en el estadio una vez que esté terminado y, como todavía no existen hasta que la obra quede finalizada y hay que continuar avanzando, mientras tanto el Itaú va a administrar los fondos de los derechos audiovisuales de la Superliga”, destacó el prosecretario de finanzas.

La continuidad de las gestiones paralelas

Al margen de la aprobación del financiamiento por parte del Banco Itaú, el club presidido por Juan Sebastián Verón continúa con las gestiones con otras opciones que maneja, con la prioridad de concretar prontamente la vuelta a casa: “De las otras alternativas que se venían trabajando en paralelo con el Banco Itaú no se desistió de ninguna, sino que todas siguen su camino. Si alguna de ellas se termina instrumentando en mejores condiciones por plazos o montos, con Itaú ya se acordó que se puede hacer una pre cancelación. Esto fue por un tema de responsabilidad, que el primero que nos dijo que sí lo tomamos porque la prioridad es hacer el estadio, pero no bajamos los brazos con el resto de las opciones que veníamos manejando”, testificó Prates.

Estadio Jorge Luis Hirschi (Estadio 1 y 57 2.0)

El graderío Jorge Luis Hirschi, llamado popularmente estadio 1 y 57 por las inserciones entre las calles que llevan como nombre dichos números ya mencionados, tendrá cinco pisos: en la planta baja, primero y segundo pisos estarán las plateas VIP. El patio gastronómico, detrás de la popular. Los palcos, en el tercero y cuarto piso. Y la terraza, en el quinto, con un espacio multipropósito que se alquilará para casamientos, cumpleaños de 15 o eventos corporativos.