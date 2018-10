Descartado Alexander Domínguez

Alexander Domínguez no va a ser arquero de Rosario Central. Monterrey, club dueño de su pase, pide una cifra cercana a los U$$2.000.000 por el 100% del pase. La Comisión Directiva no pagará esa cifra y el ecuatoriano no saldrá a préstamo. El arquero mundialista (Copa del Mundo Brasil 2014) está descartado para venir al club de Arroyito.

Hace varios días, el equipo mexicano contrató a Marcelo Barovero. Esto quiere decir que Diego Alonso (director técnico de los Rayados de Monterrey) tendrá una “linda” disputa para ver quien ocupará el arco del equipo mexicano. En este equipo se encuentran los argentinos: José María Basanta, Rogelio Funes Mori, Nicolás Sánchez, Leonel Vangioni, Lucas Albertengo y el ex arquero de River Plate Juan Pablo Carrizo.

Alexander Domínguez fue dirigido por Edgardo 'el Patón' Bauza en la Liga Universitaria de Quito desde el año 2006 hasta el año 2013. Alli consiguieron varios títulos como la Copa Libertadores de América, dos campeonatos locales y una Recopa Sudamericana en el año 2010.

Comienzo de la Superliga

La Superliga tiene fecha de comienzo y arrancará el 10/8. Por ahora será de 25 fechas, aunque podría ser de 26 ya que se negocia la vuelta de la 'fecha de los clásicos' -la TV quiere-. Además, habrá un torneo extra llamado la Copa de la Superliga, para compensar la falta de partidos de la temporada, sin formato definido aún. Recordemos que Rosario Central cerró la temporada 2017/2018 con un empate de local frente a Estudiantes de La Plata.