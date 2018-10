Lionel Messi: "No somos los candidatos"

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, habló una vez finalizado el encuentro ante Haití, donde la Albiceleste goleó por 4 a 0 con un hat-trick del hombre del Barcelona. El cariño de la gente, el Mundial y como va el equipo, fueron los temas que tocó.

"Antes que nada, quiero agradecerle a la gente porque no fueron fáciles las Eliminatorias, todo este proceso. Cuando vinimos a jugar con Perú fue un momento complicado. Siempre sentí el cariño de todos, estoy muy agradecido. Más allá del resultado era un día para disfrutar", dijo.

Con respecto a si Argentina es candidata a quedarse con la copa, Messi aseguró: "Nosotros vamos con ilusión. Todos vamos por lo mismo, es nuestro sueño y el del país. No somos los candidatos, tuvimos un proceso complicado, nos costó clasificar. Estamos a full día a día, es verdad que no somos candidatos pero nos estamos haciendo fuertes para pelear".

Sobre su pálpito para el Mundial confe: "Ganar el primer partido es lo más importante, eso te da la tranquilidad para los otros dos partidos del grupo. Tenemos partidos complicadisimos y vamos a tener que trabajar y correr para sacarlos adelante".

Para cerrar, dejó un mensaje a los hinchas y prometió algo: "Todo este grupo quiere lo mismo, conseguir un título importante con la Selección. Ahora tenemos la oportunidad otra vez y vamos con mucha ilusión, con muchas ganas. No tengan dudas de que vamos a dejar todo, nosotros somos los primeros que queremos lo mejor. No vamos como candidatos pero eso no quiere decir que no vayamos con una gran Selección. Vamos a pelear, de a poquito vamos a ir creciendo en el Mundial".

Otros que dieron sus declaraciones, fueron Javier Mascherano, quien se convirtió en el jugador que más veces vistió la camiseta de la Selección Argentina, y Gonzalo Higuaín.

Javier Mascherano: "Que no quepa la menor duda que lo vamos a dar todo

Javier Mascherano sumó 143 partidos jugados con la Albiceleste. Al ser consultado sobre la posibilidad de llegar a 150, si el equipo llega a la final, aseguró: "Creo que no es necesario que los juegue yo, sino que Argentina pueda estar en el mes de junio y julio en Rusia y pueda competir hasta el final".

El Jefecito volvió a jugar donde más le gusta, como mediocampista, reconoció que esta fue "una noche especial" y dijo: "El clima es de mucha ansiedad y ojalá que todas esas ganas las podamos trasladar al campo. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance. Lo que tenga que ver con voluntad, ganas, actitud, que no quepa la menor duda que lo vamos a dar todo".

Gonzalo Higuaín: "Ojalá los goles lleguen en el Mundial"

El goleador de la Juventus no pudo convertir ante Haití, lejos de dramatizar declaró: "Vamos a ver de guardar los goles para Rusia".

Gonzalo Higuaín, agradeció el cariño de la gente y aseguró: "Estoy agradecido con la gente que me reconoció todo el esfuerzo. El cariño de ellos es siempre importante y qué más lindo que ésta ovación en la cancha de Boca. Ojalá los goles lleguen en el Mundial, hoy tuve mala suerte".

Por último, el delantero aseguró que sólo miran hacia adelante: "Miramos para adelante. Quedan pocos días para el Mundial y no podemos regalar nada. Hay que estar metidos porque es un gran sueño que esta generación se merece".