¿Et Maintenant Florentino? Ecos después de la salida de Zizou

Nueve títulos después y 14 premios al mejor DT repartidos en Europa, el mundo y en Champions, Zizou dijo adiós a la plantilla Merengue en búsqueda de una renovación en su forma de dirigir. Hoy por la mañana el técnico francés aclaraba que no tenía nada que ver con relaciones con jugadores o con el mismo Florentino Pérez, el cual sostenía una cara de tristeza total durante la conferencia de prensa.

Zizou entró como bombero y salió como Leyenda del banquillo | Foto: Prensa UEFA

Y es muy comprensible. Zinedine Zidane es el primer técnico bajo el mando de Pérez que se va por cuenta propia y no por decisiones gerenciales. La ola de despidos inicio con Vicente del Bosque en el 2003 catalogándolo como “no galáctico”. Llegó Queiroz y estuvo poco más de un año, barrido por el Mónaco en Champions League; Camacho lo relevó pero solo aguantó 4 meses. Después de un interinato, llegó Vanderlei Luxemburgo para dirigir 1 año y ser despedido literalmente a manos del Barça.

Nació la idea de traer gente desde Valdebebas como López Caro (entrenaba al Castilla), estuvo un semestre y se fue junto con el primer mandato del presidente Merengue. Todo este mandato, Zinedine Zidane estuvo a las órdenes de los técnicos dimitidos por Pérez.

Zidane recibiendo órdenes de Luxemburgo | Foto: © GETTY / GTRESONLINE

Regresó Florentino y comenzó la era Cristiano Ronaldo. Ya sin Zizou (retirado en 2006), el Real Madrid contrató en 2009 a Manuel Pellegrini, que estuvo en el banquillo solo 11 meses edificando sus malas decisiones con la nueva ola galáctica (C. Ronaldo, Raúl, Kaká, etc.). Aterrizó en Madrid Mourinho siendo el DT más longevo que el presidente español aguantó; dividiendo vestuarios, peleas con la prensa, resultados contrastantes y hasta confrontaciones con “ZZ” (era el responsable de relaciones institucionales del primer equipo) llevó a The Special One a una salida en 2013.

Mourinho y Zidane en rueda de prensa | Foto: Prensa UEFA

Se fue Mou pero se quedó Zidane; fue el segundo técnico de la consagración de La Décima bajo la pacífica dirección técnica de Carlo Ancelotti, estando 2 años y dejando su lugar a Rafa Benítez. Que como todos sabemos, le rescindieron el contrato luego de un semestre para iniciar la “histórica era Zidane”. El resto es historia.

Zizou logró mas Champions League que tiempo en el banquillo Merengue; contando con una efectividad del 76.73% (ninguno antes logró mejor efectividad) y un récord de 105 victorias / 28 empates / 16 derrotas. Rechazando jugadores para fichar y confiar en la calidad de los muchachos que disponía dando frutos en los torneos que se plantaba (a excepción de la Copa del Rey que nunca ganó como primer DT; si lo hizo con Ancelotti).

Hoy más que nunca Zidane ha logrado ser la leyenda viviente más importante en base a logros comparado con Di Stéfano y próximamente C. Ronaldo. Y hoy puede presumir ser el único entrenador que el “presi” del conjunto Merengue hubiese querido mantener más tiempo.

Festejando la 13ª en Kiev | Foto: Prensa RM

A Florentino se le viene el verano más táctico que ha vivido en años; ya se ha contactado con Mauricio Pochettino (Raúl sería su mano derecha) el cual ha declarado su amor por el Madrid e inclusive ha tirado piedras a CAN Barca diciendo “Prefiero trabajar en mi granja que en Barcelona”.

Raul & Pochettino llevan una buena relación | Foto: Prensa Spurs

Otros nombres suenan como el recién renovado por su selección, Joachim Low; también entra en la baraja de Pérez el técnico (ahora sin trabajo) Arsene Wenger además de Jürgen Klopp. Pero la delantera la llevan el estratega de los Spurs y alguien de casa, el DT de la filial Guti. Así que todos en Madrid se hacen la misma pregunta, ya sea en francés o en castellano; ¿Y AHORA FLORENTINO?.