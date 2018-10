Campi: "Hay mucha unión y los grandes son fundamentales"

Gastón Campi llegó en julio del año pasado proveniente de Racing, luego de terminar su préstamo en Atlético Rafaela, y en su primera temporada disputó 22 partidos entre Libertadores y Superliga.

Su primer año en el club

"La verdad me siento muy bien, desde que llegue pasó todo muy rápido para mí, me han recibido muy bien y con el correr del tiempo me fui llevando mejor con todos".

Su paso fallido por el Reading de Inglaterra

"Estuve 40 días y tuve que volver porque no se dió lo que estaba pactado. Me tocó jugar amistosos con equipos de tercera división, el nivel del juego era de mucha precisión y la intensidad de los entrenamientos eran muy fuertes".

Retorno y préstamo a Atlético Rafaela

"Tuve que trabajar mucho la cabeza y saber que me servía ir a jugar a Rafaela. Por suerte salió bien, mantuve la regularidad y jugué toda la temporada".

Su primera impresión en el Pincha

"Hay mucha unión y los grandes son fundamentales, nos transmitieron desde el primer momento lo que es el club y sus valores, eso es lo que más me llamó la atención".

Sobre los experimentados del plantel

"Los más grandes ayudan muchísimo y son fundamentales para el sostén del equipo, hay que aprovechar a los muchachos que están terminando su carrera".

Su relación con Schunke y Desábato

"Me hablan todo el tiempo, me dan indicaciones en las prácticas y en los partidos. Uno aprende porque saben mucho de posicionamiento que es muy importante para un defensor"

Sobre la Copa Libertadores

"Es una experiencia muy linda y aprovecho cada vez que me toca jugar. El clima es más emocionante y pareciera como si fuera un clásico cada partido"