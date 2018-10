"La vuelta a casa"

Luego de terminar el torneo de la Primera B Metropolitana 2017-18, el defensor Cristian Paz vuelve tras vencer su préstamo el dia 30 de Junio de este año con el Club Atlético San Miguel.

El defensor estuvo como titular las 34 fechas del torneo y ninguna como suplente. Conviertió los goles que le sirvió a San Miguel para conseguir el empate parcial, su primer gol con la camiseta del "Trueno Verde" se lo hizo a Villa San Carlos y el segundo a Barracas Central. Más allá de los goles recibió dos tarjetas amarillas.

Mientras que en el Nacional B Torneo 2017-18 el lateral izquierdo Patricio Romero también vuelve a Temperley luego de vencer su préstamo con el Club Atlético Juventud Unida de Gualeguaychú.

A diferencia de Paz no le fue muy bien, de 25 partidos solamente fue titular 13, suplente cuatro y no jugó ocho. A lo largo de este torneo tuvo tres amarillas y fue expulsado en la fecha N° 10 ante Atlético Rafaela.

Por último también vuelve al "Gasolero" el delantero Ariel Rojas que fue a préstamo al Club Berazategui de la Primera C en el torneo 2017-18. Donde se jugaron 38 fechas las cuales jugó 17 partidos como titular, 17 como suplente y creo no fue convocado. Es uno de los goleadores del "Bera" de este torneo con 9 goles, realizó un doblete en la fecha numero tres ante Laferrere.También vió la tarjeta amariila dos veces y no recibió tarjeta roja.

Estos tres jugadores fueron participes de algún momento clave para Temperley, Rojas en aquella noche en el Beranger que el "Gasolero" asciende a la B Nacional, fue partícipe de la serie de penales y pudo convertir con un fuerte derechazo hacia el costado derecho cuando la serie se puso cinco a cuatro. En la B Nacional Temperley contó con estos tres jugadores. Cuando el "Celeste" asciende a Primera División el lateral Romero estuvo presente en esa noche mágica de aquel 2014. Ahora hay que esperar la decisión del "Gato" Esmerado, los tendrá que evaluar para decidir si los tiene en cuenta para la próxima temporada en la B Nacional. Podrían ser claves para soñar con la vuelta a Primera División.