Gonzalo Higuaín: "Hay compañerismo y confianza"

El centro delantero de la Juventus, Gonzalo Higuaín, habló para el canal TyC Sports, donde contó que está pasando por el mejor momento en los últimos años. Agradeció por el cariño de la gente en la despedida ante Haití, en La Bombonera, y dejó en claro que no le precoupa la sequía de goles.

Aunque no pudo convertir en el amistoso despedida, antes de partir del país, el Pipa se mostró agradecido con la hinchada argentina que coreó su nombre finalizado el encuentro: "Uno de los momentos más lindos que viví en la estadía en la Argentina sin dudas fueron esos dos días, el entrenamiento abierto en Huracán, y el amistoso ante Haití en La Bombonera. Que corearan mi nombre en La Bombonera era algo que no me esperaba. Cuando la gente le demuestra afecto, al jugador le da mucha fuerza", expresó el ex Napoli.

Con respecto a las cargadas, y comentarios de todo tipo, que recibió en las redes sociales, Higuaín dijo: "Te las tomás a risa. Hay cosas mucho más importantes por las que preocuparse".

Se refirió a la unión del plantel, donde el único objetivo es volver de Rusia con la Copa del Mundo en las manos: "Si no nos hubiésemos hecho fuertes entre nosotros, nos llevaban por delante. Hay compañerismo y confianza".

Sobre el significado que tendría para él conseguir el título, contó: "Poder lograr este título sería coronar a esta generación con algo que busca hace tiempo y que, creo, se lo merece. Espero poder cambiar el final, nosotros lo tomamos como un nuevo desafío".

Gonzalo Higuaín disputó 72 encuentros con la Albiceleste, convirtiendo 32 goles. Participó en dos mundiales, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, donde fue subcampeón. Además, estuvo presente en las Copa América de 2011 (Argentina), 2015 (Chile) y 2016 (Estados Unidos).