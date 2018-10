Yaya Touré: “Pep sentía celos de mi y quiso vengarse en el City”

El Jugador nacido en Costa de Marfil dio fuertes declaraciones en contra de Josep Guardiola; indicando entre otras cosas, que el español juega con la mente de los jugadores y manipula el raciocinio de sus pupilos.

Guardiola y Touré durante un partido en Premier League | Foto: Prensa ManCity

En una entrevista para France Football, Touré se manifestó en contra de las decisiones de “Pep”, acusándolo de que estaba fuera de los planes en los partidos debido a un racismo en contra del africano ya que no obedecía totalmente sus órdenes. “A Pep le gusta dominar y quiere tener jugadores obedientes, que le laman las manos, no me gusta este tipo de relaciones. Lo respeto pero no es mi cosa”, comentó.

Sobre los temas racistas y los problemas de su temporada comentó: “¡Él finge!. Finge no tener problemas con los jugadores de color. Llegué a preguntarme si era problema mi color de piel y no soy el único bajo su mando que se preguntó lo mismo; de hecho en Barcelona también varios se lo preguntaban”.

“Quiero que se rompa el mito de Guardiola; siento que él arruino mi temporada en el City. Tenía buenas estadísticas correspondidas por los preparadores físicos a comparación de los jóvenes, ahí entendí que no era problema mi edad”, agregó.

Ganaron juntos la UEFA Champions League en 2009 | Foto: Prensa UEFA

Siguió la entrevista con temas de celos hacia su persona: “Tal vez los africanos no somos tratados por Pep como los demás. No se por que pero siento que estaba celoso. Como si fuera su rival, como si fuera un poco de sombra para el; busco tomar venganza en mi última temporada no poniéndome a jugar”.

El africano no seguirá en Manchester (por lo menos en el City), ya que se habla de un interés del United de Mourinho, también Pellegrini lo quiere para su West Ham y de que el Olympique de Marsella entraría en la puja por el veterano mediocampista de 35 años.

Llego a Manchester City procedente del FC Barcelona en 2010 | Foto: Prensa Premier League

Yaya Touré jugó en 17 partidos durante la temporada 2017/2018 repartidos en 3 de Champions League, 10 de Premier League (1 de titular), 2 amistosos y 2 partidos de Carabao Cup; no anotó goles.