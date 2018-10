Pierde una pieza clave

Patronato pierde a una de sus piezas clave en el equipo, su goleador, el uruguayo Sebastián Ribas ya no será parte del club, se incorporará a Lanús, donde jugará por los próximos tres años. A pesar de los rumores que podía jugar en Gimnasia, el delantero irá al Granate.

Se terminó la novela, el equipo comandado por Juan Pablo Pumpido, no pudo retener al goleador Sebastián Ribas. El Karpaty, equipo ucraniano que era dueño de su pase, le dio tiempo hasta el 31 de mayo al Santo para adquirir al delantero uruguayo. Pero finalmente no hizo uso de la opción de compra, la cual era de 500 mil dólares más impuestos, por lo que Lanús aprovechó, se adelantó, habló con el club europeo, y le compró el pase. Según se informó, era imposible que siguiera en el club, no invertirían el dinero necesario, en la transacción y en lo que pretendía el jugador para continuar en la capital entrerriana.

Para despedirse, el centro delantero charrúa tuvo la idea de realizar una carta. En la misma, el jugador agradeció a todos, incluído a los hinchas. Este es el último párrafo, donde le da las gracias a la gente que estuvo siempre en el Presbítero Bartolomé Grella: "Por último me gustaría agradecerle a toda la gente que se acercó al Grella, y desde el principio del campeonato contra Argentinos, hasta el último partido con Banfield alentó y ayudó al equipo", escribió.

Sebastián Ribas jugó tan sólo una temporada en el elenco entrerriano, donde fue de vital importancia para que el equipo siga en la primera división del fútbol argentino. Disputó 24 partidos, y convirtió un total de 13 goles, siendo uno de los máximos artilleros en la Superliga 2017/18.