Miguel Ángel Russo: "Boca siempre es candidato"

El DT de Millonarios, fue entrevistado por Fox Sports. Habló de Boca, cuando fue campeón de América en el año 2007 con el Xeneize, y el club de la Ribera venció a Gremio en la final. También se refirió a la CONMEBOL Libertadores 2018, se refirió a Estudiantes, otro ex equipo, y nombró a Juan Román Riquelme, con quien "hablaba mucho de fútbol".

El ex DT Xeneize, fue consultado por quien era más copero hoy, entre Boca y River, a lo que respondió: "River no es más copero que Boca". A pesar de esa respuesta, dijo que el eterno rival "tiene su historia y hay que respetarla".

El entrenador campeón con Boca de la Copa Libertadores 2007, admitió que este torneo continental no se juega de la misma forma que cualquier otra competición: "La Copa es distinta, es ir siempre por más, es no rendirte, no caerte ante obstáculos que son muchos, porque todos quieren ganarla".

Russo aseguró que el Xeneize es candidato en esta Copa: "Boca siempre es candidato. Boca es Boca, por su gente, por La Bombonera, es candidato". Además bancó a Guillermo Barros Schelotto, dijo: "Me gusta como entrenador, tiene sus formas, tiene su estilo, pero me gusta".

Para dar su concepto sobre la Libertadores, utilizó una comparación muy ingeniosa: "Es como una novia por la que peleás toda tu vida. Por momentos la tenés, a veces la perdés, pero no podés dejar de buscarla. Si no la encarás así, no podés jugar la Copa".

Boca deberá enfrentarse a Libertad de Paraguay, por los octavos de final de la Copa, y el DT opinó sobre el próximo rival: "Es una de las Copas más fuertes. Yo respeto mucho a Libertad, para mí es un rival fuerte".

Sobre su vínculo con Juan Román Riquelme comentó: "Con Román hablaba mucho de fútbol, mucho. Es el que mejor entiende como se juega a este juego. Hay que darle indicaciones claras porque lee todo en su cabeza", concluyó.