Cristian Ansaldi: "Masche es un gran ejemplo"

El defensor del Torino de Italia, y de la Albiceleste, rompió el silencio en TyC Sports, luego de la foto que tanta polémica le generó. Ansaldi explicó, que la publicó en un "momento de felicidad", pidió disculpas a los que les pudo molestar, llenó de elogios a Javier Mascherano, el volante había salido en defensa del hombre del conjunto de Turín y se refirió a otros temas.

El ex jugador de Newell´s, se refirió a la foto y explicó: "La publiqué en un momento de felicidad porque hacía 20 días no veía a mi familia. Los tenía lejos y apenas tuve un día libre, me tomé un avión de una hora para verlos", aclaró que la foto la tomó su hijo de 5 años. Continuó pidiendo disculpas: "Les pido disculpas a aquellos a los que le molestó, no fue con mala intención".

El defensor del Torino se mostró muy agradecido con Javier Mascherano, quien salió a respaldarlo: "Es importante en un momento difícil recibir el apoyo de los compañeros y sobre todo de alguien tan importante acá adentro. Masche es un gran ejemplo, lo demuestra en cada partido y también en cada entrenamiento. Es un placer ser su compañero, se aprende mucho de él".

Cristian Ansaldi se animó a contar un duro momento que pasó en 2017: "Estábamos de vacaciones en Madrid, donde tengo mi casa, cuando nos la noticia de que le tenían que hacer una biopsia a mi hijo Michael porque le encontraron un tumor. Todo se nos vino abajo y fue un momento duro. Sostener a mi mujer, sabiendo lo que sienten en estas situaciones las madres. En esos momentos es donde uno más se tiene que aferrar a Dios. Ni el dinero ni nada te pueden salvar, lo dejé en manos de Dios y que fuera su voluntad".

Con respecto a como vivió su convocatoria, Ansaldi dijo: "En Europa no miro nada de noticias de Argentina. Mi familia me empezó a decir que estaba en la lista de los 35 y, si bien era mi objetivo, no lo tenía muy presente. Había estado en Rusia pero ni siquiera entre los 23, la la veía lejos. Pero se terminó haciendo realidad, cuando menos me lo esperaba. No creía estar entre los 23 y un día me sonó el celular mientras miraba una película. Atendí y era Sampaoli, que me llamó faltando tres o cuatro días; se me hizo un nudo en la garganta".

Finalmente, el lateral agregó: "Me dijo si quería ir a entrenar a Ezeiza porque se estaba sacando algunas dudas y me tomé un avión cuando terminó el último partido con el equipo. Cuando llegué tenía 200 mil mensajes en el teléfono porque estaba en la lista. Fue una felicidad enorme".