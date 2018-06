Sin examen hasta el debut

Google Plus

El día sábado el conjunto nacional tenía por delante la última presentación previa a la Copa del Mundo contra Islandia y era contra Israel. El partido se iba a disputar en Jerusalén y el motivo de la suspensión de ese espectáculo se dio por protestas pro-palestinos en los alrededores de la Ciudad Deportiva de Barcelona y con banderas de Argentina o camisetas de Lionel Messi con manchas de sangre.

"Chiqui" Tapia brindó una conferencia de prensa y comentó al respecto: "Tomen esta decisión como un aporte a la paz mundial"

Por eso el presidente de la AFA, Claudio Tapia, decidió postergar el compromiso del próximo sábado y no viajar hasta Jerusalén para no poner en riesgo la salud de la delegación de la escuadra Albiceleste. Ante esta situación complicada y con los tiempos cortos Tapia empezó a moverse en búsqueda de programar un último cotejo previo a la presentación mundialista. En un primer momento se había pensado en dos seleccionados: Malta o San Marino, ambas no estarán en Rusia y esa opción fue una alternativa; y con el correr de las horas también quedó descartada.

Después en un momento se pensó en disputar un partido en carácter no oficial contra un combinado local y los nombres sobre la mesa eran: Barcelona "B", Espanyol de Barcelona o algún otro equipo de España. Sin dudas también quedó en segundo plano esas opciones y no llegará con ritmo al arranque de la Copa del Mundo ante los Vikingos.

La decisión fue tomada por los integrantes argentinos porque no veían con buenos ojos enfrentarse a rival de menor nivel y de esta manera, la Albiceleste no tendrá enfrentamientos hasta el debut mundialista.