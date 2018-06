¿Cómo está el mercado del Xeneize?

Google Plus

Boca quiere reforzarse para renovar la calidad del plantel, de cara a lo que tiene enfrente, que no es poco: Libertadores contra Libertad en octavos y un nuevo campeonato, pensando en alzar el tricampeonato. Guillermo y Angelici se pusieron de acuerdo y hay ya varios nombres en carpeta:

Carlos Izquierdoz

El central ex Lanús, se encuentra actualmente en el Santos Laguna de México, y luego de ser declarado como “Intransferible”, Boca avanzó en las tratativas y pudo empezar negociaciones con los mexicanos. Lo negativo es que el jugador no tiene cláusula de rescisión, el jugador está tasado en no menos de siete millones de dólares (Info Leandro Contento) y aunque el cuerpo técnico le resulte raro, se sentarán a charlar y hay muchas posibilidades que el “Cali” sea jugador de Boca.

Cristian Zapata

El colombiano de gran experiencia, milita actualmente en el Milan, donde alterna entre ser titular y suplente, aparentemente fue ofrecido a Boca y al cuerpo técnico le gusta, por la gran jerarquía que aportaría, hay que ver qué pasa en el futuro (Info Claudio Civiello).

Sebastián Villa

El extremo colombiano llegaría para reemplazar a Pavón, que como él mismo dijo “Tengo cualidades semejantes a Pavón”, pero al parecer las negociaciones se están enfriando.

Nahuel Guzmán

El “Patón” demostró entusiasmo con venir al Xeneize, habló con Guillermo y Angelici. Falta que Boca negocie con Tigres, lo cual es complicado.

Cristian Pavón

Hay rumores que acercan a el “Siete bravo” de Boca al PSG, otros al Barcelona, pero por ahora nada formal. Boca tiene el “Ok” de Fernando Hidalgo (representante de Pavón) para aumentar la cláusula a 50 millones de dólares (Info Costa).

Lisandro Magallán

El jugador está en Holanda, ya se realizó la revisación médica, para unirse al Ajax, pero Daniel Angelici no dará por sentada la venta hasta que llegue un reemplazo del jugador, de momento la negociación está frenada.