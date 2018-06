La palabra de los arqueros argentinos

Faltan siete días para el comienzo del Mundial y la Selección Argentina realizará su debut mundialista dos días después ante Islandia. Se han dado varios testimonios de jugadores, y en esta oportunidad se juntaron los tres arqueros, Wilfredo Caballero, Franco Armani y Nahuel Guzmán para analizar todo lo que se viene en Rusia.

La formación para el partido ante el seleccionado nórdico todavía es una incógnita y Willy es el que corre con ventaja para ser el dueño del arco albiceleste. Sobre esto, el arquero del Manchester City comentó en ’90 Minutos’: "Competimos de la mejor manera. Por más indicios que hayan, lo importante es llegar bien y para eso hay que entrenar duro. No tomo como ventaja haber atajado el último partido, entrenamos día a día tratando de conseguir buenas sensaciones y buscando jugar el próximo partido".

Luego, Caballero continuó: "Podría ser bueno saber quien es el titular para que uno tenga confianza, pero a la vez está bueno esto porque seguimos compitiendo con las mismas ganas, la misma ambición y los mismos deseos de jugar. Así conseguiremos el máximo nivel los tres, de la otra manera llega uno sólo o no llegan los tres. De las dos maneras es positivo".

Nahuel Guzmán fue citado tras la lesión de Sergio Romero. Actualmente, compite por un puesto y sabe en las circunstancias en las que se encuentra, aunque el Patón no baja los brazos, y enfatizó: "Entiendo el lugar que me toca ocupar, que me toca remar desde un poquito más atrás, pero cuando se dio mi idea y mi mensaje fue que no tenía intención de sólo venir a sumar al grupo y ser uno más. Sino que venía a competir y a pelear por un puesto porque creo que es lo mejor para todos".

Algunos jugadores de este plantel han sido protagonistas en las últimas finales perdidas. Ante la consulta si existe la presión para aquellos futbolistas, el guardameta de Tigres analizó: “Está la necesidad de conseguir lo que deseamos y buscamos y se nos ha negado. Es un deseo muy personal que va de la mano de un montón de argentinos que tienen ganas de ver a la Selección conseguir un título pero hay que ser realistas en cuanto a la manera en que se llegó a este Mundial. Llegamos un poco a los golpes y la exigencia es la de siempre, querer ganar. Nos vamos a pelar el alma para conseguirlo".

Otro de los arqueros que partirá a Rusia es Franco Armani, de gran nivel en River Plate. El arquero indicó que recibe otras órdenes por parte de Sampaoli a comparación de Gallardo en cuanto a lo táctico y manifestó: "En el arco trabajamos para tomar la mejor decisión, debemos estar atentos al juego largo detrás de nuestros defensores. La línea defensiva de Argentina juega adelantada y con respecto del manejo de los pies, tenemos que estar seguros a la hora de salir. Sigo aprendiendo porque el juego que tengo que desarrollar en River no tiene lo que demanda la situación actual".

Al igual que Caballero y Guzmán, el arquero riverplatense se sorprendió por el nivel de algunos jugadores, específicamente Maximiliano Meza: "Tiene grandes condiciones, me sorprendió mucho al igual que Dybala y Lo Celso. El grupo es excelente, hay gran nivel y mucho profesionalismo. También hay mucha humildad y sencillez, es un grupo con hambre".