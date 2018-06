¿Otro soldado menos?

Google Plus

Día oscuro en la preparación de Argentina de cara al debut mundialista con Islandia y a casi una semana de ese partido, en el entrenamiento de hoy perdió un jugador bien visto por Sampaoli. Manuel Lanzini se rompió el ligamento anterior de la rodilla derecha; por eso el hombre del West Ham, fue la segunda pérdida nacional y se suma a Sergio Romero, quien había sido desafectado antes de emprender viaje rumbo a Barcelona para seguir con su puesta a punto.

En estas horas el entrenador Albiceleste está buscando un sustituto de las mismas características del ex River y todavía no hay un apellido definido para ocupar ese puesto vacante. Las malas noticias no paran en el entorno, ahora la preocupación del cuerpo técnico es la evolución de Banega ya que al mediocampista se lo mostró en el entrenamiento de hoy con molestias físicas en una de sus piernas.

El hombre del Sevilla no está al 100% físicamente y es una incógnita de cara al estreno en la Copa del Mundo. En estas horas se está analizando un reemplazo para Lanzini y todo dependerá de la evolución del volante mixto. Aparecen algunos nombres en carpeta para sustituir al jugador de West Ham como Guido Pizarro, Enzo Pérez, Leandro Paredes, entre otros. Las malas noticias en el conjunto Albiceleste están a la orden del día y siguen las preocupaciones a una semana de la presentación frente a los Vikingos por el Grupo D. Las próximas horas pueden ser claves donde se define todo.