La mala suerte de Lanzini

En una nueva jornada de entrenamiento en Barcelona, la Selección Argentina sufrió una baja muy sensible a casi una semana de su debut. El jugador del West Ham de Inglaterra, Manuel Lanzini, dejaba la práctica debido a una grave lesión en los ligamentos de su rodilla derecha, por lo que quedó desafectado, ya que debe ser operado y tendrá unos seis meses para poder recuperarse. El ex volante de River, pareciera tener una especie de maldición o mala suerte, había pasado por lo mismo en 2016.

Hace dos años, Manuel Lanzini se estaba preparando para ser parte de la Albiceleste, en los Juegos Olimpícos de Río de Janeiro 2016, el DT Julio Olarticoechea era quien lo convocó para el seleccionado Sub-23. Pero lamentablemente se lesionaba en un amistoso frente al seleccionado de Colombia, por lo que se perdió la competencia.

Si bien esa lesión no fue tan grave como la actual, en ese momento sufrió un esguince, el ex jugador de River no pudo recuperarse a tiempo, además de eso, el West Ham estuvo presionando para que no viajara a Río de Janeiro con la delegación Albiceleste. Su reemplazo fue el delantero de Boca, Cristian Pavón, actualmente en el plantel que va a Rusia.

La baja, golpeó duramente a todo el conjunto argentino, ya que se perfilaba para estar en el equipo titular. Mañana deben partir de Barcelona hacia la capital rusa de Moscú. El reemplazante de Lanzini también se definirá el sábado, muchos hablan de nombres como Enzo Pérez, Pablo Pérez, Rodrigo Battaglia, Diego Perotti y Guido Pizarro, hasta se dijo de Ricardo Centurión.