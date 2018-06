Sergio Romero: "Le aseguré que en diez días iba a estar, que ante Islandia iba a poder a estar a disposición"

La primera baja sensible de Sampaoli fue en el arco con Sergio Romero, quien no se subió al avión rumbo a la Copa del Mundo, por un bloqueo en su rodilla derecha y sobre esto comentó: "Es una lesión viejísima, por llamarla de alguna manera. Fue en 2004, cuando me operaron en Racing. Quedó un fragmento de cartílago suelto, pero nunca me fastidió en 14 años. El golpe ante España me desestabilizó la rodilla. En la práctica sentí un crack y pensé que estaba roto. Los estudios arrojaron que ese fragmento se pasó adelante" y un resumen de lo que sucedido aquel 22 de mayo en una de las prácticas de la Selección Argentina. Fue la primera pérdida en la preparación rumbo a la Copa del Mundo y habló sobre lo que le dijo al entrenador Nacional: "Hablé con Jorge, le explicamos la situación y le dijimos los tiempos de recuperación. Le dije a Jorge que me podía recuperar en dos o tres semanas, pero era una decisión de él esperar la evolución", en su lugar ingresó en la nómina Nahuel Guzmán y se quedó con el puesto dejado por el ex AZ de Holanda.

En la previa al mundial Romero venía cuestionado porque no tenía rodaje y dejó un claro mensaje: "Algún día me tocará jugar 80 partidos al año. Ahora me toca jugar 10 ó 12 y las cosas me salen bien gracias a Dios. Vengo a la Selección y trato de rendir para que nadie le queme la cabeza al entrenador. Soy muy cabezón: trabajo mucho y duro en mi club".

El portero aseguró sobre la conversión con el cuerpo técnico Albicelete a esto sentenció: "Le aseguré que en 10 días iba a estar, que ante Islandia iba a poder estar a disposición. Pero los tiempos de ellos fueron otros, querían a una persona que entrene todos los días y me desafectaron a las cuatro horas de la primera charla".

"Chiquito" para finalizar la charla habló sobre su ciclo en la Selección Argentina a esto concluyó: "Mi camino en la Selección no terminó. Estoy trabajando para la vuelta. Yo dejé de ser el titular a las seis y media de la tarde cuando Sampaoli me dijo que me desafectaba. En ese momento dejé de ser el arquero titular. Yo voy a volver a la Selección cuando pase el Mundial. Sabía que iba a jugar (como titular). No lo creía, sabia que era titular" cerró el guardameta del Manchester United.