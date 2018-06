Todas las dudas aclaradas

Google Plus

Las 20.00 clavadas marcaba el reloj cuando empezaba a haber movimiento en el microestadio "Palo Metz" que está ubicado en la Av. 9 de Julio 360. Los socios e hinchas comenzaban a llegar, charlas entre conocidos entre medio y otros tantos elegían la ubicación en donde se iban a sentar.

Martín Vila junto a la Comisión Directiva arribaban al lugar del encuentro, y de esta manera abrían la primera asamblea informal junto a los socios e hinchas. La apertura a la charla la dieron admitiendo en que el error principal en no haber podido armar un buen equipo para quedarse en Primera División estaba en la Sub Comisión de Fútbol. Con muchas caras de dolor algunos socios e hinchas presentes asentían con la cabeza cuando se decían estas palabras, otros con gestos de dolor de no poder haber superado todavía el descenso consumado a la Primera B Nacional.

Ya metiéndose de lleno en el tema de refuerzos, principalmente hablando de viejos conocidos que la gente le gustaría volver a ver con la camiseta del "Celeste" se empezó mencionando a Federico Crivelli, el jugador con más presencias en el club que está en Tigre. Lo único que imposibilita que vuelva es su lesión que sufrió en la décimo sexta fecha de la Superliga. Transcurría el partido con Defensa y Justicia cuando el arquero sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda.

Asimismo, no descartaron que pueda ser una posibilidad, pero es su inactividad lo que deja disconforme a la Sub Comisión de Fútbol que tuvo un representante en esta charla que fue Martin Prado. Él mismo aseguró que si no fuera por esto ya lo hubieran llamado, teniendo en cuenta que es muy probable que Josué Ayala sea vendido.

Otros de los que no se olvidaron fueron de Ariel Cólzera, uno muy querido por el pueblo del "Gasolero" y Patricio Romero, a lo que la dirigencia respondió que si es por ellos los hubieran hecho firmar contrato pero no pasa por ellos, sino por Gastón Esmerado quién debe decidir si Romero que vuelve al club del préstamo se queda o se va de vuelta en busca de otro destino. Lo de Cólzera ya pasa por un gusto personal del "Gato" que no parece ser positivo.

Adrian Arregui y Ramiro Costa marcan realidades opuestas. El ex Berazategui quiere ser vendido por la dirigencia y el segundo es una duda, siempre dependiente de su estado de salud. Recordemos que sufrió una lesión y se encuentra sin actividad todavía, pero se espera que en septiembre ya tenga el alta definitiva.

Pasando a lo institucional y obras, se dijo que se confirmaron las construcciones del nuevo gimnasio deportivo, ubicado detrás de la cancha auxiliar y los primeros trabajos en el predio Guernica. Se está pagando en tiempo y forma. En este momento no está en la idea vender 5 hectáreas y si las quisieran vender aún no se podría por temas burocráticos.

Terminada la reunión, fueron muchas cosas positivas lo que dejó. Más que nada porque se estaban corriendo muchos rumores y que los socios e hinchas puedan ir a sacarse sus dudas es una excelente idea, se irán conformes o no, pero se despejan sus dudas y dejan de lado esos rumores.