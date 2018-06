Joven promesa de Portugal 2018: Gonçalo Guedes, el próximo 'Cristiano'

Google Plus

El actual jugador del Valencia, aunque su pase lo posea el PSG (Esta a préstamo), posee tan solo 21 años, realizó su debut en el 2014 en el Benfica B y desde allí ha llamado la atención de varios. Goncalo tuvo una temporada extraordinaria con su club, siendo uno de los pilares del equipo. Terminó disputando 33 partidos disputados, con un total de 5 goles y 11 asistencias. Puede desempeñarse tanto de delantero como de extremo por izquierda, con un potencial físico, una calidad técnica sobresaliente, una velocidad tremenda con la cual puede romper filas muy fácilmente, un control del balón con el cual al correr, le permite llevar la pelota muy bien dominada y un tiro fuera del área que hace que sea un arma letal para el equipo.

Guedes juega en la Selección portuguesa desde el 14 de noviembre de 2015, día en el cual realizó su debut con el seleccionado mayor. El partido fue un amistoso entre Rusia y Portugal, en el estadio Estadio Kubán de Rusia. Luego de esto, no fue convocado por mucho tiempo pero su nivel en el Valencia consiguió una nueva convocatoria en octubre de 2017, desde allí hasta la actualidad Goncalo forma parte del seleccionado portugués.

Aunque Goncalo Guedes no aparezca en el once titular que se estima que formará en el encuentro frente a España, hay muchas expectativas puestas en el joven jugador portugués. Hay grandes chances que en los partidos que siguen pueda ganarse un lugar en los titulares y sino siendo un revulsivo espectacular, brindando una velocidad suprema cuando el partido está más muerto que vivo. Básicamente Goncalo es parte del futuro de la selección portuguesa y si no es este Mundial será el próximo, lo único seguro es que el futuro de Portugal y el legado de Cristiano Ronaldo está en buenas manos.