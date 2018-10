Entrenador de Suecia 2018: Janne Andersson, el hombre que dejó afuera a Zlatan

Janne Andersson es quien desde 2016 está a cargo de la Selección sueca, el ex técnico del IFK Norrköping y otos clubes del fútbol de Suecia, se encargó de tomar una decisión muy complicada, que pocos se animarían, dejando afuera a Zlatan Ibrahimović, figura de la Selección en toda su historia y del fútbol mundial, lo que le valió un gran reconocimiento por toda la prensa del mundo, ya que Zlatan, que cuenta con una gran personalidad, salió a declarar sobre su disconformidad por no formar parte de la convocatoria.

El actual entrenador de la Selección dirigió en varios equipos y siempre lo hizo dentro de la liga sueca aunque nunca haciéndose cargo de algún club grande del país. Fue jugador de fútbol entre los años 1979 y 1983, también jugando en clubes de Suecia en toda su carrera. Andersson dirigió en: Alets IK (1988-1989), Laholms FK (1993-1998), Halmstads BK (2004-2009), Örgryte IS (2010) y IFK Norrköping (2011-2016). Obtuvo los campeonatos de: Allsvenskan y Supercopa de Suecia con el IFK Norrköping en el año 2015. Los títulos obtenidos en el año 2015, con un equipo los que no son llamados “Grandes” en Suecia, le hicieron llegar al puesto de entrenador de la selección.

Andersson no es ajeno a la situación que vive el país ruso en la actualidad y opinó al respecto: “Lo que sucede en Chechenia, que en algún momento era territorio ruso, y el trato a los homosexuales, no está bien lo que sucede en esos aspectos”. Aunque aseguró que: “No somos nosotros los que dirigimos la política exterior, pero debemos ser conscientes de que los derechos humanos no se siguen de la misma manera que en Suecia”.