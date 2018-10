Aires portugueses llegan a Manchester

Jose Mourinho empieza a armar su equipo para la temporada 2018-2019, buscando mejorar lo hecho en la campaña anterior en donde el Manchester United no logró alzarse con ningún trofeo. Para ello ha decidido comenzar reforzando la parte defensiva, ya que si no hubiese sido por De Gea la retaguardia del conjunto de Old Trafford hubiese quedado muy expuesta.

El técnico portugués decidió buscar su primer refuerzo en su patria madre y fue el joven lateral del Porto, Diogo Dalot, el elegido para reforzar una zona que, si bien Antonio Valencia cubre muy bien, a la hora de buscar un sustituto el resto de la oferta que tiene en el club no lo termina de convencer.

Dalot es un lateral del estilo brasileño, gambeteador y muy ofensivo, le gusta desbordar por la banda aprovechando su habilidad y velocidad. Además, es un jugador polivalente, puede jugar tanto por derecha como por izquierda sin ningún problema, algo en lo que seguramente se habrá fijado Mourinho puesto que desde su llegada ha probado a muchos jugadores en la posición de lateral izquierdo y ninguno pudo ganarse el puesto.

La pasada temporada Dalot disputó 33 partidos, convirtiendo cuatro goles y dando ocho asistencias, aunque la mayoría de esos encuentros fueron jugando para el equipo juvenil del Porto o el Porto B en la segunda división de Portugal. El pase del chico de 19 años le costó 22 millones de euros a los Diablos Rojos.

Fred llega para dar frescura al medio-campo rojo. | Foto: Depor.com

El otro fichaje que el Manchester United ya ha anunciado para la siguiente temporada es el del mediocampista brasileño Frederico Rodrigues de Paula Santos, mejor conocido como Fred, proveniente del Shaktar Donetsk de Ucrania.

El jugador salido de la cantera del Internacional de Porto Alegre llega al Manchester United a cambio de aproximadamente 60 millones de euros con el objetivo de reemplazar a Michael Carrick y de darle un poco más de movilidad a un mediocampo con jugadores de muy buen pie, pero de poca velocidad.

Fred a lo largo de su carrera ha jugado 190 partidos en los cuales ha marcado 22 goles y ha dado 22 asistencias. En la última temporada tuvo una destacada actuación en la Champions League, en donde él y su equipo dejaron afuera en fase de grupos a clubes como Napoli y Feyenoord, y haciendo temblar a la Roma en los octavos de final.

Además el Shaktar fue el primer equipo que derrotó al Manchester City la temporada pasada, equipo que también había puesto los ojos en el mediocampista de 25 años que estará representando a su selección en el Mundial de Rusia.