Guía selección francesa 2018: Francia quiere recuperar la corona

A la hora de pensar rápido a los candidatos para conquistar la Copa del Mundo, a la cabeza rápidamente cuatro nombres: Alemania, Brasil, España y Francia. Les Bleus llegan a la cita mundialista de Rusia con un nivel que promete: experiencia combinada con la juventud incipiente que día a día demuestran que es la selección con mayor desequilibrio individual. El desafío para Didier Deschamps, quien dirigirá su segundo Mundial, será ensamblar esas piezas para lograr el funcionamiento ideal para este mes en tierras rusas.

El combinado azul, cuna de Michel Platini, Thierry Henry y Zinedine Zidane, clasificó a su 15° Mundial, quiere volver a ser protagonista como en 1998, cuando organizó la Copa por segunda vez en la historia y la ganó con un nivel brillante, goleando en la final nada menos que a Brasil; o en 2006, cuando otra vez de la mano de Zidane, quedó en las puertas de la gloria, pero Italia se lo impidió por penales. En Brasil 2014 realizaron un buen torneo, quedando eliminados en cuartos de final ante Alemania, luego campeón.

Francia tiene chance de revancha cuatro años después, con un plantel colmado de jóvenes estrellas: Samuel Umtiti y Ousmane Dembelé, de FC Barcelona, Rafael Varane, Kylian Mbappé, de PSG, Paul Pogba, de Manchester United y Antoine Griezmann, de Atlético Madrid. Aunque también a los experimentados Hugo Lloris, figura en Tottenham, u Oliver Giroud, que la rompe en Chelsea. Un equipo sumamente competitivo, que en Rusia son candidatos por el gran presente de cada uno de los seleccionados.

El camino a Rusia fue sin complicaciones para Les Bleus, ganando su grupo con 23 puntos de 30 en juego, dejando en el camino nada menos que a Holanda, que fue 2° en Sudáfrica 2010 y 3° en Brasil 2014. En el medio, además, Francia disputó la Eurocopa 2016, de la que anfitriona, y llegó a la final eliminando a Alemania en la semi, pero se quedó con las ganas de la corona a manos de Portugal, así que este Mundial representa otra revancha.

Los 23 franceses

Antoinne Griezmann, la figura

El Príncipe afrontará su segundo Mundial: casi sin experiencia en la Selección Mayor (sí en la Sub 21, donde ganó la Euro juvenil), Deschamps lo convocó a la cita mundialista pasada, donde disputó los cinco encuentros de su país, hasta la eliminación en 4tos de final ante Alemania, sin goles. En ese entonces, tenía solo 22 años y un futuro prometedor, para convertirse actualmente en referente de Los Galos, y su mayor esperanza para ser protagonistas en Rusia.

Kylian Mbappé, la revelación

Sin dudas este jovencito fue llamado a la gloria de manera muy temprana. Kylian Mbappé, francés de tan sólo 19 años, ya fue convocado para disputar su primer Mundial de fútbol con Les Bleus. Acumula, en su temprana edad, ya 100 partidos de Ligue 1, con 47 goles marcados en solamente dos equipos: AS Mónaco y Paris Saint-Germain.

Debutó con 18 años y tres meses, siendo el segundo más joven en hacerlo en Francia. No solamente está siendo visto como la promesa francesa, sino que aspira a ser el jugador revelación de la Copa del Mundo, siendo el segundo jugador más joven que disputará esta edición.

El gran ausente

Karim Benzemá, tricampeón de la Champions League con Real Madrid y quien anotó un gol en la final ante Liverpool, no fue citado para el Mundial, aunque no juega en Los Galos desde 2015, así que tampoco disputó la Euro 2016. ¿Por qué, si su nivel en Los Merengues es sobresaliente y en la selección francesa siempre rindió? Por el escándalo por un video de contenido sexual que tuvo como protagonista a su compañero Valbuena, por lo que fue suspendido en su momento por la federación francesa (FFF). Desde entonces que Deschamps no lo considera, valorizando más la armonía grupal. La FFF levantó la suspensión y puede ser convocado, cosa que el actual DT no tiene en mente a raíz de la polémica de hace tres años.

Foto: Clarín.

Análisis de la selección de Francia