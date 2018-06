Guía selección rusa 2018: la presión de cumplir como local

Google Plus

La selección de Rusia, la gran anfitriona del Mundial, tendrá la complicada misión de tener una aceptable participación que se le exige a cada local. Los últimos antecedentes muestran que los locales siempre han tenido una buena participación en los últimos cinco mundiales. Francia consiguió un buen papel en 1998, Corea del Sur también avanzó lejos allá por 2002, Alemania se quedó en la puerta en 2006 y Brasil tuvo una espina fuerte en la goleada 7 a 1 en 2014. La única excepción fue Sudáfrica, quien en 2010 quedó fuera de competencia en primera ronda. La presión el país europeo la tiene. Habrá que ver cómo lo resuelve partido a partido.

Como es sabido, el conjunto ruso al ser anfitrión no tuvo que pasar por el estresante proceso clasificatorio. De todas maneras, se ha estado probando en amistosos, donde no llega de una buena forma al sólo obtener 2 triunfos en sus últimos 11 juegos. Las únicas victorias en ese lapso fueron ante Corea del Sur y Nueva Zelanda.

Como todo anfitrión, estará en el Grupo A del Mundial. El sorteo no le fue tan malo, pero viendo su performance hay serias dudas sobre si pasará de instancia. Uruguay asoma como la selección que más problemas le puede ocasionar. Egipto no es una gran selección pero cuenta entre sus filas con Mohamed Salah, delantero estelar del Liverpool, que le puede generar muchos problemas a una dubitativa defensa. Arabia Saudita se la puede considerar como el "país más débil" dentro del grupo. Pero en un Mundial cualquiera le puede ganar a cualquiera. Así que Rusia no puede confiarse y debe salir enfocado a jugar al 100 por ciento cada juego.

El Mundial comienza con el partido inaugural ante Arabia Saudita el jueves 14 de junio en el estadio Lezhniki a partir de las 12 horas. Luego llegará el momento de enfrentar a Egipto el 19 de junio en el horario de las 15 en el San Petesburgo Stadium. En el cierre del grupo, tendrá que enfrentarse con la aguerrida Uruguay el 25 del corriente mes a las 11 horas en el Samara Arena.

Stanislav Cherchesov es el mandamás de Rusia. El director técnico ya lleva una experiencia muy conocida como entrenador en el fútbol ruso. Con dos años ya en el cargo, decidió que estos sean los 23 futbolistas que representen al local en Rusia:

Arqueros: Igor Akinfeev (CSKA Moscú, Rusia), Vladimir Gabulov (Brujas, Bélgica) y Andrey Lunev (Zenit, Rusia).

Defensores: Vladimir Granat (Rubin Kazán, Rusia), Sergei Ignashevich (CSKA Moscú, Rusia), Fedor Kudryashov (Rubin Kazán, Rusia), Ilya Kutepov (Spartak Moscú, Rusia), Andrey Semenov (Ahmat Grozny, Rusia), Igor Smolnikov (Zenit, Rusia) y Mario Fernandes (CSKA Moscú, Rusia).

Mediocampistas: Yury Gazinsky (Krasnodar, Rusia), Alexander Golovin (CSKA Moscú, Rusia), Alan Dzagoev (CSKA Moscú, Rusia), Alexander Erokhin (Zenit, Rusia), Yury Zhirkov (Zenit, Rusia), Roman Zobnin (Spartak Moscú, Rusia), Daler Kuzyaev (Zenit, Rusia), Anton Miranchuk (Lokomotiv Moscú, Rusia), Alexander Samedov (Spartak Moscú, Rusia) y Denis Cheryshev (Villarreal, España).

Delanteros: Artem Dzyuba (Arsenal Tula, Rusia), Alexey Miranchuk (Lokomotiv Moscú, Rusia) y Fedor Smolov (Krasnodar, Rusia).

El gran ausente en la lista es Alexsandr Kokorin, delantero de 27 años cuya ficha pertenece al Zenit de Rusia. El 9 a falta de tres meses del Mundial, se lesionó de gravedad en una de sus rodillas y fue descartado, por lo que será la baja más importante del esquema anfitrión.

Los mejores jugadores con los que cuenta el DT es el arquero Igor Afinkeev, el experimentado Yury Zhirkov y el joven Denis Cheryshev. Con ellos tres como principales armas, Rusia buscará dar pelea en su grupo y, por que no, tratar de meterse en los octavos de final de la Copa del Mundo.

