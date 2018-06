Canadá, México y Estados Unidos serán las sedes del Mundial 2026

A solo horas del arranque de la competencia mundialista de Rusia 2018, y como si el mundo futbolero no estuviese suficientemente empapado, la FIFA ya hizo oficial la sede pos Qatar 2022, tras confirmar que la Copa Mundial de 2026 se llevará a cabo en Canadá, México y los Estados Unidos.

Este miércoles 13 de junio, el 68º Congreso de la FIFA se reunió en Moscú con ocasión del comienzo de una nueva edición de la Copa del Mundo y designó a los tres países anfitriones del torneo más prestigioso del fútbol, ​​que para entonces ya se jugará con 48 equipos -16 selecciones más que la actual edición-.

La oferta conjunta recibió 134 de los 200 votos emitidos, imponiéndose con el 67 por ciento. El competidor de los países de América del Norte, Marruecos, obtuvo 65 votos (33 por ciento), mientras que una asociación de un solo miembro votó por no elegir ninguna de las dos ofertas.

CONFIRMED



134 votes for @United2026

65 votes for @Morocco2026_EN

1 vote for ‘None of the bids’



2026 @FIFAWorldCup will be hosted by @united2026 pic.twitter.com/FB2mkmcj29