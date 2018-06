Entrevista. Matías Escudero: "Siempre tengo las mejores expectativas cuando empiezo un proyecto nuevo"

Google Plus

La primera incorporación proviene de San Martín de San Juan, y habló con la redacción de Patronato Vavel. El defensor nació en San Luis, y tiene 29 años. Tuvo su trayectoria donde ha pasado por varios clubes como Nueva Chicago y Palestino de Chile.

El defensor jugará en su cuarto club de manera profesional. Cuenta con dos goles en su haber y llega de jugar el noventa por ciento de los partidos en el Santo sanjuanino.

P: ¿Sabías del interés previo de Patronato hacia a vos, o fue algo que se dio de la nada ?



R: Mi representante me avisó que había una posibilidad de ir a Patronato y le dije que me interesaba que siguiera para adelante, por suerte en dos días pudimos arreglar todo.

P: ¿Qué fue lo que te interesó en exactitud para decidir hacerlo?

R: Tengo un amigo en el plantel y me habló siempre bien del club, pero lo que más me sedujo fue la predisposición del club de tratar de cerrar todo y no andar con vueltas.

P: Tener un amigo en el plantel y que te hayan sido claro y conciso influyó. ¿Conocías o seguías el club?



R: Si, eso influyó. No, no lo seguía al club, sólo hablaba con mi amigo.

P: ¿Cómo fue la salida de San Martín y como quedó lo contractual con Patronato?

R: En mi salida de San Martín, se me terminó el contrato, estaba la opción de compra y no iban a hacer uso de eso y salí. Con Patronato arreglé por un año.

P: ¿Hablaste algo con Pumpido o no?

R: Con Pumpido, me mando un msj dándome la bienvenida, y que esta semana hablábamos. Así que esta semana calculo que me irá a llamar para hablar de lo que es la idea del juego, todo. O la otra semana cuando me tenga que presentar.

P: ¿Cuáles son tus expectativas de lo que se viene?

R: Y siempre las mejores cuando se empieza un proceso nuevo. Tratar de salir lo más rápido posible de la zona de abajo, para estar tranquilos y poder pensar en cosas mejores para el club.