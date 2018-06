Llegó Matías Caruzzo

Google Plus

Matías Caruzzo, de 33 años, llega a Rosario Central proveniente de San Lorenzo de Almagro. El costo de la transferencia es de 750 mil dólares limpios para San Lorenzo de Almagro, abonando el 50 por ciento en efectivo y la diferencia a pagar en cinco cuotas mensuales. En este caso, la dirigencia del club rosarino decidió que no ingrese el 20 por ciento de Víctor Salazar (ex jugador Canalla) en las negociaciones, por el cual San Lorenzo tendrá que pagar 400 mil dólares en un año, en caso que no sea vendido. Por horas de la tarde estará firmando su contrato como nuevo jugador de Rosario Central.

Trayectoria como jugador profesional

Debutó en Argentinos Juniors el 25 de marzo de 2006 en donde sería derrota de su equipo por 3-1 frente a Gimnasia de Jujuy. Disputó 149 partidos en el Bicho colorado, donde tuvo dos etapas. Luego de su primera etapa, el jugador proveniente del Semillero del Mundo fue transferido a Boca Juniors en 2.500.000 dólares por el 85% del pase. En este club jugó 94 partidos y convirtió dos tantos. Luego pasó por Universidad de Chile en el año 2014, allí estuvo presente en 19 partidos y convirtió un tanto. Tras jugar su segunda etapa en Argentinos Juniors, Caruzzo decidió jugar en San Lorenzo de Almagro; en este club estuvo presente desde el año 2015 hasta el 2018. Allí convirtió ocho goles (dos a Central) en 118 partidos.

Matías Caruzzo le convirtió dos goles a Rosario Central. El primero fue en el torneo argentino del año 2016 y el segundo en la temporada 2016/2017.