Vuelta al ruedo matador

El mundo del fútbol está ansioso y expectante por el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA que tendrá lugar en Rusia, con la ilusión renovada para la Selección Argentina. Sin embargo, en Victoria no hay mucho tiempo de pensar en relajaciones mundialistas y este miércoles plantel y cuerpo técnico iniciaron formalmente el regreso al trabajo.

El conjunto de Cristian Ledesma, ratificado en el cargo tras la floja campaña en la Superliga pasada, comenzó la actividad de cara al duro torneo que se viene, con 26 equipos, cuatro descensos y Tigre en la zona roja. El Lobo, durante las vacaciones, fue a observar a las Inferiores, ya diagramando al plantel de la temporada 2018/19. Por ello promocionó a jugadores de Reserva, tal como Pedro Gutiérrez.

El grupo que se hizo presente en el predio Mis Marías de Escobar está reducido: ya no está Denis Stracqualursi, que decepcionó a muchos, ya que no anotó ni un gol en el campeonato pasado y se marchó a Aldosivi, rival directo por la permanencia. Tampoco estuvo Juan Carlos Blengio, del cual aún no se sabe su futuro (es posible que tome el cargo de coordinador de las divisiones inferiores, tras la partida de Pepe Castro). Otros futbolistas, que venían con poco rodaje y cuyo contrato estaba por expirar, ya no están: Javier Iritier, Ezequiel Garré, Nicolás Bertocchi, Jacobo Mansilla, Daniel Imperiale, Ivo Hongn y Maximiliano Díaz.

En cuanto a las caras nuevas, hay que resaltar el regreso del juvenil Claudio Spinelli, quien la rompió en San Martín de San Juan, a puro gol. El delantero, si logra quedarse en el club, será una gran. incorporación, ya que llega más maduro, con rodaje en Primera y en enorme nivel.

El plantel realizará su puesta a punto en Mar del Plata, donde disputará amistosos de preparación, y su primer gran desafío será el cruce ante Guillermo Brown de Puerto Madryn por la Copa Argentina, el próximo 18 de julio.

Plantel actual

Arqueros: Julio Chiarini, Marco Wolff, Federico Crivelli y Matías Blengio.

Defensores: Alexis Niz, Carlos Rodríguez, Maximilano Caire, Ezequiel Rodríguez, Matías Pérez Acuña, Ignacio Canuto, Mathías Abero, Diego Sosa y Pedro Gutiérrez.

Volantes: Lucas Menossi, Martín Galmarini, Matías Pérez García, Diego Morales, Sebastián Prediger, Walter Montillo, Agustín Cardozo e Iván Bolaño.

Delanteros: Carlos Luna, Lucas Janson, Federico González, Ramón Miérez y Claudio Spinelli.

Fuente: Tras Los Pasos del Tigre.