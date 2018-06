Otkrytie Arena, el estadio donde debutará Argentina

El Otkrytie Arena fue inaugurado el 5 de septiembre del 2014 con un partido amistoso entre el equipo local, Spartak Moscú, y el Estrella Roja de Belgrado con un resultado final de 1-1. El sentido de pertenencia que tienen los fanáticos del equipo de la capital rusa con el estadio es muy grande, puesto que antes de la creación del Otkrytie Arena el equipo jamás había poseído un campo propio en 92 años de historia.

El estadio cuenta con una capacidad aproximada para 45.000 espectadores sentados, y se habló de una posible remodelación previa a la Copa del Mundo para aumentar dicha capacidad, pero finalmente no sucedió.

El techo está diseñado para hacer frente a las extremas temperaturas de Moscú y su estructura puede soportar las pesadas y continuas nevadas del invierno ruso.

El Otkrytie Arena es, además, un complejo deportivo. Consiste en un estadio de fútbol, dos estadios de hockey sobre hielo, una academia de tenis y un centro de deportes acuáticos.

Además de los partidos en los que el Spartak de Moscú se desempeña como local, el Otkrytie Arena también ha albergado partidos del seleccionado ruso, incluyendo encuentros correspondientes a la clasificación para la Eurocopa 2016.

En la Copa Confederaciones 2017 fue uno de los cuatro estadios que se utilizaron, en él se jugaron tres partidos de primera fase: Chile 2-0 Camerún; Portugal 1-0 Rusia; Chile 1-1 Australia, y también el encuentro por el tercer puesto: Portugal 2-1 México.

En el Mundial serán cinco los partidos que tengan lugar en el estadio del Spartak, además del partido entre Argentina e Islandia se jugarán otros tres partidos de la fase de grupos: Polonia-Senegal; Bélgica-Túnez; Brasil-Serbia, y uno correspondiente a los octavos de final: el primero del grupo H contra el segundo del grupo G.

