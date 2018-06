Fernando Hierro: ''Nos hemos sobrepuesto a todo tipo de adversidades''

Google Plus

Es un partido apasionante y lleno de condimentos, España igualó 3-3 frente a Portugal, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del grupo B del Campeonato Mundial de Rusia 2018, jugado en el Estadio Fisht de la ciudad de Sochi. Los goles del conjunto español fueron anotados por Diego Costa en dos oportunidades y el restante por parte de Nacho Fernández.

Los goles del encuentro

En una semana marcada por la destitución de Julen Lopetegui como seleccionador de España, el que tomó las riendas en dicho puesto fue Fernando Hierro, que tras el empate frente al elenco Luso, brindó una conferencia de prensa donde expresó sus sensaciones: ''La valoración tiene que ser positiva si pensamos que estuvimos dos veces por debajo en el marcador y que fuimos capaces de darle la vuelta a esta situación, pero cuando hay un futbolista que es capaz de hacer lo que ha hecho Cristiano''.

''Hemos dado un paso importante de cara a próximos compromisos''

Por otra parte, destacó que a pesar del empate, lo vivido en este partido será importante para encarar los siguientes cotejos frente a Irán y Marruecos: ''Justo cuando nos hemos puesto por delante ha llegado ese gol de falta. Hemos dado un paso importante de cara a próximos compromisos. Estoy seguro que haber remontado este partido, tal y como ha transcurrido, nos va a hacer ganar en confianza”.

“Nos hemos sobrepuesto a todo tipo de adversidades. El equipo ha peleado, ha tenido personalidad y no ha dejado de creer en lo que habíamos dicho antes del partido. Eso me hace ser optimista de cara al futuro”, resaltó el exfutbolista del Real Madrid.

También respaldó al arquero David De Gea tras el error que tuvo en el segundo gol de Portugal: ''Es uno de los nuestros y a los nuestros no los dejamos tirados nunca. Somos un equipo. Sabemos que hay que tienen un mejor día o uno peor, pero somos una familia y no dejamos a nade de la familia tirado. Vamos a seguir. En este equipo van a ser importantes todo. No dudamos de un miembro de la familia''.

Para cerrar, destacó la buena actuación del delantero del Atlético Madrid, Diego Costa, autor de los dos primeros tantos de La Furia: ''Diego está entrenando muy bien desde que llegó. Estoy satisfecho de él y de todos mis futbolistas''.

La conferencia de prensa completa: