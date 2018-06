Entrevista a Lucas Márquez:" Se los bancó a todos, menos a mí"

Lucas Márquez es una de las bajas que afrontará Patronato de cara a una nueva Superliga. Y Patronato Vavel, diálogó con la jugador:

—P: ¿Confirmas que no continuas en Patronato?

—R: Si, ya me comunicaron que no me van a renovar

—P: ¿Intuías que podía pasar o te llegó de sorpresa ?

—R: Me la veía venir porque no terminé jugando y con el entrenador no tenía mucho diálogo

—P: ¿Crees que fue algo futbolístico, como te sentías vos para jugar?

—R: Yo me sentía muy bien. Si hablamos de rendimiento tendría que haber hecho varios cambios. A eso nunca lo voy a saber

—P: ¿ Había un tema personal con el DT o porque no había diálogo? ¿Quién crees que debía haber salido por el rendimiento?

—R: El diálogo no se daba, no sé porque. Los rendimientos se ven en cancha. Yo con Central hice un muy buen partido y al próximo me sacó, sin darme otra oportunidad para seguir demostrándole

—P: ¿Cómo tomaste esa decisión y porque crees que pudo haberlo hecho?

—R: La verdad no me gustó para nada, porque ni siquiera me lo dijo. Tampoco pretendo que me venga a decir porque me pone o porque me saca. Pero creo que en ese caso me merecía una explicación, porque los que no veníamos jugando y por alguna suspensión uno tuvo que entrar a jugar, se los bancó a todos, menos a mí.

Andrade, cuando Sosa tuvo 5 amarillas. Geminiani cuando Arciero tuvo 5 amarillas. Al Flaco (Quiroga) cuando Balboa tuvo 5 amarillas, por nombrarte algunos casos. Y a mi, cuando Urribarri cumplió la fecha por 5 amarillas con Central, volvió a jugar el próximo partido.

—R: ¿Crees que fue algo personal ?

—R: Si hubo algo personal no me enteré, pero no comparto su accionar

—P: Cambiandote el tema, ¿Como te sentís o cómo estás con la decisión de no poder seguir en Patronato?

—R: Es una decisión que quería hace tiempo, de poder progresar. Obviamente que me dolió por la forma que se dio todo, pero estoy tranquilo por haberlo dejado todo y contento porque algo bueno vendrá

—P: ¿Existe ya alguna propuesta ?

—R: Hay algunas opciónes pero nada concreto todavía

—P: ¿Como viste a Patronato en el torneo que pasó?

—R: Dentro de un torneo muy irregular nos salvamos del descenso 4 fechas antes de terminar. Ese fue nuestro objetivo principal. Después tuvimos la posibilidad de pelear un poco más pero sí, nos costó y se hizo muy difícil.

—P: Se habló mucho el tema Ribas, ¿Qué piensas en relación a eso?

—R: La operación no debe haber sido tan sencilla como se dio a conocer primero, se habla mucho solo por comentarios. Sebastián fue un jugador muy importante para nosotros y era sabido que le iban a hacer mejores propuestas.

— P: ¿Un deseo hacia el club?

—R: Le deseo lo mejor al club que me dio tantos años en el fútbol, casi 20 años.