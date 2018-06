Sampaoli: "Islandia va a ser un equipo muy duro para entrarle, mete mucha gente en defensa"

Google Plus

A menos de 24 horas para la presentación en la Copa del Mundo y en las horas previas al estreno contra los Vikingos, Jorge Sampaoli habló con la prensa presente y el entrenador nacional dejó en claro su objetivo a esto comentó: "Tenemos mucha ilusión en relación a lo que generó el equipo de cara a la Copa del Mundo. El equipo llega muy consolidado detrás de una idea y seguramente llega muy bien preparado".

Sampaoli le tiró flores a Dybala: "Paulo ha tenido una preparación muy gratificante para nosotros. Veremos en qué momento o en qué partido podemos utilizarlo".

Con respecto a la preparación previa de la Selección Argentina el adiestrador oriundo de Casilda dijo: "En este tiempo logramos afianzar conceptualmente algunas cosas que nos faltaban. Mañana espero una Argentina decidida, que va a demostrar que sigue siendo una potencia futbolística", hace apróximadamente un mes fue el último encuentro del equipo argentino y fue en la despedida contra Haití y decidió suspender el compromiso contra Israel; el ex comandante del Sevilla analizó al rival de turno y a eso sentenció: "Con respecto a la altura del rival, debemos neutralizar desde algún aspecto organizativo. No solamente son altos, sino que aprovechan muy bien la segunda pelota. Hemos trabajado en ese punto".

En la semana probó varias veces el once ideal y en conferencia dejó en claro su elenco debutante: "El equipo mañana saldrá desde el inicio con Caballero; Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Mascherano, Biglia; Meza, Messi, Di María; Agüero" y se lo mostró confiado con lo ensayado en los días previos. Para finalizar fue contundente cuando le consultaron si cumplió su sueño: "Se me pone la piel de gallina al saber que hay tanta gente ilusionada en este mes. Mañana van a ser 40 millones empujándonos hasta el arco de Islandia" cerró el ex Universidad de Chile.