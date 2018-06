Hallgrímsson: "No creo que Argentina arme su equipo pensando en nosotros"

Google Plus

Heimir Hallgrímsson será el entrenador encargado de liderar a Islandia en su primera travesía en una Copa del Mundo. Como si la tarea no fuese lo suficientemente desafiante, el conjunto nórdico deberá comenzar su camino ante la Selección Argentina de Lionel Messi, por el cual el técnico se mostró respetuoso y remarcó que no tiene intenciones de hacerle marca personal.

"No tenemos la fórmula para detener a Messi"

"No tenemos la fórmula para detener a Messi. Todo el mundo intenta pero el siempre encuentra cómo resolver y marcar igual. Por eso es de los mejores del mundo, nosotros tenemos que pensar en trabajar juntos", aseguró el entrenador y añadió: "Trabajaremos entre todos, pero es injusto asignarle a un jugador que siga a Messi por todos lados".

"Siempre se me pregunta de Messi sin dejar de ver que el equipo está lleno de talento. Tienen jugadores buenísimos que juegan en grandes equipos del mundo. Tendría que nombrar a muchísimos y es imposible. Están entre los mejores del mundo", agregó Hallgrímsson sobre una eventual marca hombre a hombre a al crack argentino.

Hallgrímsson pensativo durante el entrenamiento | Foto: EFE.

Cuando se le consultó sobre los posibles recaudos que tomará la selección albiceleste con respecto a los fuertes de Islandia, el seleccionador de los Vikingos se mostró escéptico: "No creo que Argentina arme su equipo pensando en Islandia. Ellos deben estar pensando en su equipo y punto".

"No creo​ que la altura tenga relevancia"

"No creo​ que la altura tenga relevancia", dijo cuando se le consultó sobre la altura de algunos de sus jugadores, la cual estuvo bajo la lupa del cuerpo técnico argentino. "Independientemente si es Argentina u otro rival, a nosotros nos fue bien en esas jugadas y entonces las seguiremos trabajando y llevándolo al partido. Nosotros vamos a seguir trabajando ese recurso como en el pasado porque nos ha dado resultados", agregó.

Por otra parte, Hallgrímsson, a diferencia de Sampaoli, no quiso entregar pistas ni confirmar el once titular para el choque ante la Argentina: "Tenemos protocolos, rutinas y no la voy a decir ahora. Antes del partido, seguro".

La posible alineación de Islandia sería con Hannes Halldorsson; Hordur Magnusson, Ragnar Sigurdsson, Kari Arnason, Birkir Saevarsson; Emil Hallfredsson, Aron Gunnarsson; Birkir Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Johann Gudmundsson; Jon Bodvarsson.