Previa Alemania - México: El 'Tri' sin frío ante la 'Mannschaft'

El Domingo se vivirán varios partidos durante la fecha 1° del mundial de Rusia; pero el plato fuerte es la presentación de alemanes y mexicanos, los cuales nunca han vencido a los teutones dentro de la Copa del Mundo.

En la búsqueda del Bicampeonato

La selección de Alemania sabe que ha llegado su hora para demostrar que es posible campeonar por partida doble en mundiales seguidos. Joachim Low lo anuncio antes de la concentración alemana, “Nuestro único objetivo será lograr el campeonato, si por alguna razón regresamos con las manos vacías, estaré orgulloso de mis jugadores”; la mayoría del mundo le da a Alemania el favoritismo para ganar el trofeo al igual que España, Brasil y Francia.

La duda que se plantean los medios germanos es, qué arquero debería iniciar en el debut, Neuer o Ter Stegen. Es por eso que tanto a Toni Kroos como a Kimmich se les cuestiono sobre este asunto; el medio alemán contesto “Yo no decido, el DT es el responsable y apoyaremos la decisión”… ademas que agrego comentarios de respeto sobre la selección mexicana, “Ellos son muy buenos, presiónan mucho y tenemos que estar concentrados al 100% desde el minuto 1”. Mientras que Joshua Kimmich conoce la peligrosidad de los mexicanos; “Los conozco, jugamos en la Confederaciones y a pesar de que ganamos por 4-1, hemos cambiado drásticamente el ultimo año y en ese partido creo que México jugo mejor que nosotros”.

Otro que hablo refiriéndose a los dirigidos por Juan Carlos Osorio fue Thomas Müller, el cual comento que sus rivales en su debut carecen de experiencia en grandes cotejos; “En cada partido que vi al Tri se notan sus grandes talentos, pero claro, necesitan más experiencia en el mundo del gran futbol, hay que ser cuidadosos. De cualquier forma sabemos que es un equipo que siempre compite y esperamos al mejor México”.

Dentro de la concentración del equipo teutón se tiene la confianza de que iniciaran con el pie derecho en su debut a pesar de los malos resultados y mal planteamiento de juego en los últimos amistosos ante Austria y Arabia Saudita.

Sin miedo frente al Campeón Mundial

Por su parte en la selección de México razonan del poderío alemán pero reconocen que ellos merecen respeto del rival igualmente. El defensa central del Eintracht Frankfurt, Carlos Salcedo reforzó la idea; “El respeto nos lo hemos ganado, haya pasado lo que haya pasado con Alemania A, B o C se queda atrás… Es hora de que el equipo hable dentro del campo y eso debe empezar este domingo ante ellos”… “Nos vemos jugando demasiado bien ese día. Eso nos compete hacerlo y el equipo esta unido para grandes cosas”.

Osorio ha dejado claro de que su selección no se achicara ante los campeones mundiales; de hecho en el entrenamiento del miércoles y jueves, el colombiano ha usado 5 alineaciones diferentes de las cuales todas cuentan con sistema ofensivo. La mayoría de estas alineaciones utilizan 3 delanteros y un 10 natural, en la que aparecen nombres como Marco Fabian o Carlos Vela como enganche, con Hirving Lozano, Jesus 'Tecatito' Corona y Javier Hernandez o Jimenez al frente.

La Union de grupo ha sido objetivo primordial de la selección mexicana después de los problemas ocurridos tras la supuesta “fiesta con 30 escorts” que realizaron algunos jugadores mexicanos antes de la concentración oficial y la baja de Diego Reyes a días del debut. Es por eso que el portero Jesus Corona señalo los momentos; “Fue un tema complicado, no puedo expresarme ya que no estuve ahi por un compromiso familiar pero el grupo lo resintió al igual que la lesión de Diego… porque él se ha mantenido durante todo el proceso, sabemos lo que siente”… Sobre Alemania dijo “Lo tomamos como oportunidad de cambiar esa historia frente a ellos (de no vencerlos en Mundiales), sabemos que se puede lograr; esta vez será diferente”.

Hugo Ayala confeso que siente nervios de saber si será titular o no el próximo domingo; “Ahora se puede presentar la oportunidad, ellos son muy buenos y el profe presentara una muy buena alineación igualmente”... Coincidió con el arquero, “Todos coincidimos, el equipo esta consciente de lo que se viene, estamos muy unidos y mentalmente preparados para lo que venga”

Historial Mundialista

Teutones y Aztecas se han enfrentado en 3 ocasiones durante justas mundialistas con un saldo a favor de los Alemanes de 3 victorias. Mientras que México solo ha logrado anotarle 1 gol, esto en el ultimo enfrentamiento celebrado en dicho torneo en Francia 1998 cuando perdieron 1-2; el gol lo anoto Luis Hernandez en el 47, por los alemanes se hicieron presente Klinsmann (75´) y Bierhoff (86).

Posibles alineaciones

Alemania: Neuer, Kimmich, Boateng, Hummels, Hector, Khedira, Kroos, Müller, Ozil, Reus y Werner.

México: Ochoa, Salcedo, Ayala, H.Moreno, Layun, J.Dos Santos, Herrera, Fabian, Lozano, Raul J. y Vela.