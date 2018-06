Costa Rica y Serbia abren el Grupo E

Google Plus

La selección dirigida por Óscar Ramírez desde el año 2015, enfrentará a Serbia en la apertura del Grupo E. Será en el estadio Samara Arena que tiene lugar para 45.482 personas y este comenzará a las 09:00 hora Argentina.

Con la baja de Ronald Matarrita (jugador de New York City de los Estados Unidos) que no podrá estar en este Campeonato Mundial que se disputa en Rusia, el entrenador Ramírez decidió convocar en su lugar a Kenner Gutiérrez (jugador de Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica). El ex entrenador de Alajuelense y Santos de Guápiles eligió usar el esquema 4-3-3 para jugar contra los serbios. El equipo sería: Keylor Navas; Cristian Gamboa, Bryan Oviedo, Francisco Calvo, Kendall Waston; Celso Borges, Johnny Acosta, Bryan Ruiz; Joel Campbell, Cristian Bolaños y Rodney Wallace.

Mladen Krstajic es el mismo director técnico que hizo triunfar a Serbia en el Campeonato Munidla Sub 20 de Nueva Zelanda y que piden paso en medio de futbolistas consagrados y reputados en el fútbol internacional como Nemanja Matic, del Manchester United, Branislas Ivanovic, del Chelsea o Aleksandar Kolarov, ahora en el Roma.

Pensando en el partido de mañana el técnico Krstajic eligió poner estos once jugadores para jugar mañana a las 09:00 (hora Argentina) contra los Ticos en el estadio Samara Arena: Stojkovic; Ivanovic, Kolarov, Tosic, Milenkovic; Kostic, Llajic, Matic, Milinkovic-Savic, Tadic; y Mitrovic.

Árbitro: Malang Diedhiou (Senegal)

Estadio: Arena Samara (Samara)

Ultima participación de ambos en Mundiales

La última participación de Serbia en un Campeonato Mundial fue en Sudáfrica 2010, en donde queda eliminado en fase de grupos; en aquel grupo estaban Alemania, Ghana y Australia.

Y la última participación de Costa Rica en una Copa del Mundo fue en Brasil 2014, en donde queda eliminada por Holanda en cuartos de final.