Hernán Crespo: "Hay material para ilusionarnos"

El ex delantero, además un histórico de la Selección Argentina, Hernán Crespo, fue entrevista por La Gazzetta dello Sport. Allí, dejó declaraciones sobre Jorge Sampaoli, el seleccionado argentino, del cual dijo que "hay material", y el astro del Barcelona, Lionel Messi.

Crespo se refirió a Messi, y dijo: "Messi no es Maradona, él solo no gana un Mundial. Esto deben entenderlo todos los argentinos, y también sus compañeros de equipo. Él es un fenómeno si se le pone en las justas condiciones, como en el Barcelona. De otra forma, fatiga".

El ex jugador de River, entre otros, señaló que no ayudaron a la Pulga ante Islandia: "¿Quién ha ayudado a Messi ante Islandia? Di María no fue una sola vez del rival, los centrocampistas no le han ayudado. No juegan como equipo, no se mueven como equipo. Todos están ahí, esperando a Messi, pero no es posible dar la responsabilidad de cada acción a un solo jugador". Continuó analizando: "Los partidos de Argentina tienen este guión; Messi contra todos los rivales, y sus compañeros mirando".

Con respecto a la comparación entre Messi y Ronaldo, declaró: "Cristiano juega solo, corre, tiene físico, dispara y marca. Messi, para ser Messi, necesita al equipo. Si pones a Messi en Portugal, haría locuras en el contragolpe. El problema es que con Argentina los rivales se cierran, no hay espacios y, entonces, sirve un esquema, un juego organizado, una idea para superar el obstáculo".

El ex Parma reiteró: "Messi, él solo, no puede ganar el Mundial como hizo Maradona en 1986. Leo puede pasar a uno o dos, Dieguito gambeteó a cinco contra Inglaterra. ¿Se entiende la diferencia?".

Consultado sobre el DT de la Albiceleste, explicó: "Como técnico me gusta y me generaba entusiasmo, en su momento, por lo que venía haciendo. Pero no estaba de acuerdo en darle la Selección porque creo que es un entrenador para proyectos. Estos diez partidos son poco para lo que puede llegar a dar".