Previa Portugal - Marruecos: los leones del Atlas a revivir el partido del '86

El Miércoles regresaran a la actividad los equipos del Grupo B de la copa del mundo; en el cual, Portugal y Marruecos iniciarán la jornada.

Por el recuerdo de Mexico 1986

La selección de Marruecos ya sabe lo que es ganarle a su similar de Portugal, cuando los venció en su mejor momento en mundiales; asi fue como logro los tres puntos mas importantes en la historia marroquí, pasando la fase de grupos en la justa que se jugo e suelo azteca. Sabiendo esto; los jugadores a pesar de cargar con una dolorosa derrota frente a Irán por 1-0 (autogol de Aziz Bouhaddouz al minuto 90+5), saben que el mundial no se acaba en el primer partido y buscarán hacerle peligro a los lusitanos con acciones por las bandas y centros que descontrolen a la defensa contraria.

Marruecos tiene un gol en contra y cero puntos a favor I Foto: Prensa FIFA

Marruecos vivirá una final ante Portugal ya que si no logra vencerlos e Iran no cae frente a España, estaría despidiéndose de Rusia2018. Y no la tiene nada facil, saben del poderío de su rival al contra ataque y sobre todo porque los dirigidos por Herve Renard no contaran con uno de sus futbolistas mas importantes y de mejor calidad como el jugador del Leganes CD, Amrabat; que sufrío una conmoción cerebral tras un golpe fuerte en la cabeza en el debut. El defensor lateral derecho Dirar seria su reemplazo.

Benatia (en el medio) es el capitan de la selección Marroquí I Foto: Prensa FIFA

A por el Primer Puesto

Por su parte en la selección de Portugal saben que este partido puede ser fundamental para posicionarlos en la primera posición del Grupo B, a sabiendas que España hora lo propio frente a Irán. En los entrenamientos se supo que Fernando Santos saldrá a atacar desde el minuto uno; entendiendo el gran momento que esta pasando Cristiano Ronaldo con su gran debut marcando un Hat-Trick ante los campeones de 2010.

Cristiano no había anotado a España hasta el 3-3 de la jornada 1 I Foto: Prensa FIFA

Por supuesto que hubo comentarios de cara a la segunda jornada para Portugal; el primero en hablar fue el jugador del AC Milan, Andre Silva que dirigió sus palabras hacia la fortaleza que poseen ante Marruecos; “Somos mas fuertes que ellos, aunque no estoy diciendo que vaya ser un partido facil, aquí no hay cotejos fáciles”… Sobre Cristiano Ronaldo comento “La relación de todos con Cristiano es natural, el nos facilita las cosas; me encanta estar en el mismo equipo que el”. La estrella mundial y capitán de portugal también hablo y se desarrollo sobre la situación de su equipo comentando lo siguiente; “Hicimos un gran partido ante una selección TOP, nunca nos vimos rebasados, fue al tu por tu… Pero hay que ser claros, NO somos favoritos pero SI candidatos. Tenemos que intentar ganar a Marruecos y aprovechar las oportunidades”.

CR7 hablando en conferencia de prensa I Foto: Prensa FIFA

Historial Mundialista

Leones y Lusitanos ya se han enfrentado en justa mundialista como se comenta en el inicio de esta nota. Se han enfrentado en 1 ocasión con una victoria a favor de los Marroquíes en el mundial de México 1986 un 11 de junio durante fase de grupos con un marcador de 1-3.

Los Marroquíes festejando su victoria ante Portugal I Foto: Prensa FIFA

Posibles alineaciones

Portugal: Patricio, Fonte, Pepe, Raphael, Cedric, William Carvalho, Moutinho, B.Silva, Fernandes, Ronaldo y Andre Silva.

Marruecos: Munir, Saiss, Benatia, Hakimi, Dirar, El Ahmadi, Boussoufa, Ziyech, Belhanda, Da Costa y El Kaabi.