Dybala: "Soy optimista y pienso que voy a poder entrar. Bajar los brazos es imposible"

Google Plus

Tanto antes del comienzo del mundial, como también después del empate ante Islandia, Jorge Sampaoli ha probado muchas variantes en el once titular de la Selección Argentina, cambiando nombres y esquema. Sin embargo, a Paulo Dybala no le tocó estar en ninguno de esos equipos y su debut con la albiceleste en Rusia parece lejano.

No obstantes, el cordobés se mostró optimista de cara a lo que se viene, remarcó que entrena como si fuera uno de los once elegidos por 'Don Sampa' y que no bajará los brazos.

"Tengo 24 años y estoy viviendo uno de los momentos más lindos de mi carrera"

"Soy optimista. No me ha tocado estar entre los titulares todavía, pero encaro todas las prácticas como si lo fuera. Siempre estoy pensando que voy a poder entrar. Uno tiene que estar preparado. Trato de dejar todo en cada entrenamiento. Si me toca entrar, intentaré que sea de la mejor manera", dijo Dybala.

"Siempre creí que estaba haciendo las cosas bien para estar en el Mundial. Pienso que tengo las mismas posibilidades de entrar que todos mis compañeros. Bajar los brazos es imposible. Tengo 24 años y estoy viviendo uno de los momentos más lindos de mi carrera. Hace seis años estaba jugando en la B Nacional con Instituto, viviendo otra realidad. Me toque jugar o no, estoy disfrutando mucho el hecho de estar acá", añadió el jugador de la Juventus.

La Joya también habló sobre su convocatoria entre los 23 jugadores argentino y remarcó que en ningún momento creyó estar afuera de Rusia 2018. "Siempre creí que estaba haciendo las cosas bien para estar en el Mundial. Pienso que tengo las mismas posibilidades de entrar que todos mis compañeros", aseguró.

Un hipotética dupla con Messi

Dybala no le escapó a las preguntas sobre una posible sociedad con Lio Messi, sobre quién el ex jugador de Instituto tuvo unas desafortunadas declaraciones hace unos meses sobre la dificultad de jugar al lado del '10' argentino.

"Messi no tiene ningún suplente, ni acá ni en ningún equipo del mundo. Obviamente que podemos jugar juntos. Creo que somos todos protagonistas, en el rol que a cada uno le toca. Tenemos al mejor jugador del mundo y hay que aprovechar eso para atacar de una mejor manera", dijo la Joya.