Cristián Ansaldi: “No se puede subestimar a ningún equipo”

Sin lugar a dudas, Cristian Ansaldi fue la gran sorpresa de la lista de Sampaoli. El jugador surgido de las inferiores de Newell´s no estaba en los planes de nadie, pero su versatilidad en los puestos defensivos hizo que se ganase un lugar en el plantel argentino.

Este martes, luego del entrenamiento vespertino, el defensa compareció ante los medios y dio sus sensaciones acerca de esta Copa del Mundo, de la Selección Argentina y de los compromisos que se avecinan. “Se está viendo un mundial muy parejo. A todos los equipos grandes les está costando ganar”, expresó en primer término.

Cristian Ansaldi: "Cada uno se va adaptando al equipo que le toca enfrentar. Ya no existe más ese fútbol en el que se juega siempre de la misma manera". pic.twitter.com/pf9QbMtonP — Selección Argentina (@Argentina) 19 de junio de 2018

Al ser consultado acerca de cómo ve el trascendental partido frente a Croacia, el jugador de 31 años afirmó: “Croacia no va a tirarse atrás. Probablemente se de un partido de ida y vuelta. Hay que estar tranquilos.”

Sobre los rumores de un Messi alicaído, el ex Atlético de Madrid fue contundente: “El sabe cómo manejar esto. Todos sabemos lo que Messi representa para nuestro país. No solamente es el mejor dentro de la cancha, sino también afuera.”

Messi sonriente en la útlima práctica de la Selección. Foto: @Argentina Oficial

Por último, el rosarino entiende que independientemente de los otros resultados, si Argentina quiere vencer en este mundial, debe ganarle a todos. Ansaldi sabe que el sabor amargo por el empate en el debut se irá en caso de lograr un triunfo el próximo jueves y asegura que el equipo está mentalizado en conseguir el objetivo.