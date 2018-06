Bryan Ruiz: “No sé si será mi último Mundial. Creo que sí”.

Google Plus

El capitán de la Tricolor está jugando su segunda Copa del Mundo mayor y podría ser la última y es por eso que se ilusiona con vencer a Brasil el viernes.

"Yo sueño con eso, no sé si será mi último Mundial, creo que sí, y sueño con ganar a Brasil. Es la tercera vez que los vamos a enfrentar en un Mundial y creo que podemos ganarles", aseguró el actual jugador del Sporting de Lisboa de Portugal en una conferencia de prensa en el centro de entrenamientos de Costa Rica en Pavlovsk, a las afueras de San Petersburgo.

Lo que no se sabe es si Bryan dirá adiós definitivamente a la selección Tica, pero es claro que probablemente no esté para Qatar 2022 (en el continente asiático se realizara el próximo Campeonato Mundial).

A nivel personal, el capitán de la Selección dirigida tácticamente por Óscar Ramírez dijo que, pese a los problemas de espalda en la preparación, contra Serbia se sintió muy bien hasta el minuto 70, cuando comenzó a notar carga física en las piernas.

"Lo positivo es que jugar 90 minutos me da ritmo y me ayuda a prepararme físicamente para el juego del viernes. Me siento bien y en condiciones para jugar todo el partido contra Brasil, dependerá de las circunstancias, pero físicamente la espalda está bien"; con esta frase finalizo Bryan Ruiz la conferencia de prensa de hoy por la mañana en el predio de Pavlovsk, a las afueras de San Petersburgo.

La Selección costarricense juega su segundo partido en la Copa del Mundo el próximo viernes a las 09:00 (hora Argentina) contra Brasil en San Petersburgo.

Este es el gol más importante de Bryan Ruiz en su carrera como futbolista. Gol convertido a Italia en la fase grupos del Mundial 2014 disputado en Brasil.