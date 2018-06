Zlatko Dalic: "Es el partido más fácil para nosotros, tenemos menos presión que Argentina"

A poco más de 24 horas del trascendental choque de cara para la Selección Argentina el entrenador de Croacia, Zlatko Dalic, habló frente a los medios sobre un partido que podría dejar sellada la clasificación de su equipo a la siguiente fase de Rusia 2018.

"No podemos defender como Islandia, no es nuestro estilo"

El técnico croata contaba con algunas dudas con respecto al equipo a parar frente a la albiceleste pero señaló que se deshizo "de todos los dilemas" y que hará alguna variante táctica con respecto a la victoria ante Nigeria, pero no confirmó el posible once titular.

"Habrá pocos cambios en las tácticas, pero no mucho porque estuvimos bien y organizados contra Nigeria. No es el momento para grandes cambios, vamos a mantener el estilo y tratar de mostrar la calidad. Argentina es uno de los mejores equipos del mundo y lo respetamos, pero también nos respetamos a nosotros mismos. Será un gran partido y un gran desafío, así que tenemos que creer en nosotros mismos", dijo el DT.

Dalic dialogando con Modric y Rakitic | Foto: HNS.

Dalic definió a la Argentina como un rival difícil, pero remarcó que es un encuentro fácil para sus dirigidos, principalmente porque cuentan con menos presión que el equipo de Sampaoli.

"No creo que Argentina sea el rival más fácil del grupo, pero este es el partido más fácil para nosotros. Tenemos menos presión sobre nosotros, pero sabemos qué hacer, para que el grupo pase, tenemos que ganar a Argentina o Islandia. No jugaremos por un punto porque entonces no ganaremos", afirmó el entrenador.

"Debemos mantener nuestra formación y juego"

Por otra parte, Dalic también hizo referencia a Lio Messi. Sostuvo que el '10' argentino es le mejor jugador del mundo, pero que su táctica defensiva no solo se enfocará en él y que tampoco harán lo mismo que realizó Islandia.

"Estoy de acuerdo con la valoración de que Messi es el mejor jugador del mundo y nadie puede protegerse de su uno-a-uno, debemos mantener nuestra formación y nuestro juego. Por otro lado, no hay que caer en la trampa de enfocarse solamente en Messi. No podemos defender como Islandia, ya que no tenemos esas armas y no es nuestro estilo. Pero por supuesto que cuando tenemos que defender, lo haremos", aseveró el entrenador de Croacia.