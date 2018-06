Previa Argentina - Croacia: ganar para seguir en carrera

Google Plus

Argentina quiere revertir la imagen dejada en el debut mundialista contra Islandia y solamente sumó un punto con gusto a poco; ahora tiene un duro desafío que es vencer al puntero del grupo Croacia con tres unidades, quien venció en su presentación en la Copa del Mundo a Nigeria.

Sabor amargo

El equipo dirigido por Jorge Sampaoli empató uno a uno frente a Islandia en el primer partido de Argentina en el mundial y no fue una buena actuación, en la cual no pudo quebrar la resistencia de los defensores islandeses.

Cambia de nombre y esquema

Sampaoli patearía el tablero y pasaría del 4-2-3-1 al 3-4-1-2, este último número telefónico le dio resultado en el triunfo con Ecuador, en la última fecha de Eliminatorias. Por lo tanto también metería variantes de nombres: Gabriel Mercado por Marcos Rojo,Marcos Acuña por Ángel Di María, Enzo Pérez por Lucas Biglia y Cristián Pavón por Maximiliano Meza.

Aprobó el primer examen y una semana complicada

Croacia empezó el Mundial con el pie derecho y venció por dos a cero a Nigeria. En la semana se vivió un momento tenso cuando fue expulsado de la concentración Nikola Kalinic. El delantero fue desafectado del elenco croata por haberse negado a ingresar en el encuentro pasado.

Equipo que gana no se toca

Zlatko Dalic parece no tener dudas y repetiría el once inicial del sábado. Dalic tampoco modificaría el dibujo táctico y será el 4-2-3-1 tradicional y utilizado últimamente en el conjunto europeo.

Jorge Sampaoli: "Messi es un prócer para Argentina como lo fue Maradona en su momento"

El entrenador nacional brindó una conferencia de prensa previa al partido importante y le tiró flores al capitán de su conjunto a Lionel Messi: "Argentina con Leo sólo perdió cuatro o cinco partidos. Leo para Argentina es un prócer seguramente como lo fue Diego en su momento. Cada argentino tiene la 10 de Messi como tuvo la 10 de Maradona y eso tiene un valor".

Zlatko Dalic: "Es el partido más fácil para nosotros, tenemos menos presión que Argentina"

El adiestrador croata analizó como observa las horas previas a medirse a Messi y compañía. "No creo que Argentina sea el rival más fácil del grupo, pero este es el partido más fácil para nosotros. Tenemos menos presión sobre nosotros, pero sabemos qué hacer, para que el grupo pase, tenemos que ganar a Argentina o Islandia. No jugaremos por un punto porque entonces no ganaremos", comentó.

Historial a favor de Argentina

En total disputaron cuatro espectáculos con dos triunfos nacionales, un empate y solamente una derrota frente a la escuadra europea. El último enfrentamiento también fue un amistoso, se jugó en Inglaterra, el 12 de noviembre de 2014. El resultado fue favorable a la Argentina, donde ganó por 2 a 1.

Posibles formaciones

Argentina: Wilfredo Caballero; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Eduardo Salvio, Javier Mascherano, Enzo Pérez, Marcos Acuña; Lionel Messi; Cristián Pavón y Sergio Aguero.

Croacia: Danijel Subasic; Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic; Iván Perisic, Iván Rakitic, Luka Modric, Andrej Kramaric; Ante Rabic y Mario Mandzukic.