Google Plus

El buen semestre para Unión terminó con una victoria ante Independiente y le posibilitó al equipo de Leonardo Madelón finalizar en los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2019. Ahora la cabeza del cuerpo técnico empieza a pensar en el segundo semestre de este 2018 y con posibles incorporaciones, así como también, bajas en el mercado de pases.

Uno de los jugadores de poca participación en este primer semestre de 2018 fue Matías Castro, quien terminó siendo suplente del arquero Nereo Fernández por decisión de Madelón. Por eso sus pocos minutos de juego despertó el interés de Atlético de Rafaela y el conjunto santafesino está dispuesto a negociar el pase del oriental.

Castro buscará tener continuidad en el fútbol y por eso no vería con malos ojos una posible salida de Unión. La dirigencia Tatengue está dispuesta a negociar con el conjunto militante en la B Nacional, y la comisión dirigencial de Santa Fe capital pretende una cifra que seduzca.

El ex Liverpool llego al Tatengue en 2013 y con 50 partidos no le alcanzó para quedarse con el puesto de arquero siendo siempre suplente de Nereo Fernández. De esta manera, no quedan dudas quien fue el titular en esa posición. Por eso, a falta de continuidad y en busca de sumar minutos vienen por Castro, ya que en las próximas horas pueden haber novedades importantes al respecto.